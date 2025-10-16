Spotify se asocia con Sony, Universal y Warner para desarrollar productos de inteligencia artificial

En un paso significativo hacia la interfaz con la IA y su impacto en la industria de la música, Spotify se ha asociado con las tres grandes compañías discográficas (Sony Music Group, Universal Music Group y Warner Music Group), así como con el gigante de las licencias Merlin y la compañía mundial de música digital Believe, para desarrollar productos de inteligencia artificial “responsables” para empoderar a los artistas y compositores.

Spotify anunció su última iniciativa para realizar «inversiones significativas en investigación y desarrollo de productos de IA», según un comunicado, lo que marca una de las primeras veces que las principales compañías musicales se han unido para desarrollar herramientas que aborden las preocupaciones de los artistas y compositores sobre el uso de la IA en el espacio musical. Spotify señala que espera ampliar su asociación a más distribuidores y titulares de derechos con el tiempo.

Aunque Spotify no describe ningún producto específico en proceso, la compañía afirma que existen planes para construir un laboratorio de investigación de IA generativa y un equipo de productos para desarrollar tecnologías que reflejen su misión. Establecen cuatro áreas de enfoque: asociarse con sellos, distribuidores y editoriales para desarrollar productos para artistas y fanáticos a través de acuerdos iniciales; ofrecer a los artistas y titulares de derechos la posibilidad de optar por utilizar herramientas de música generativa; crear productos para crear nuevas fuentes de ingresos; y crear una conexión más fuerte entre artistas y fanáticos con las herramientas de inteligencia artificial.

«Algunas voces en la industria tecnológica creen que los derechos de autor deberían abolirse. Nosotros no», afirma el comunicado. «Los derechos de los músicos importan. Los derechos de autor son esenciales. Si la industria de la música no lidera en este momento, la innovación impulsada por la IA se producirá en otros lugares, sin derechos, consentimiento ni compensación. Junto con los titulares de derechos, artistas y compositores, estamos haciendo importantes inversiones en investigación y desarrollo de productos de IA».

La noticia llega menos de un mes después de que Spotify anunciara medidas de seguridad de inteligencia artificial en la plataforma, revelando que se eliminaron más de 75 millones de pistas «spam» en los últimos 12 meses. Spotify dijo que sus nuevas protecciones incluían una política para controlar la suplantación de voz no autorizada (“deepfakes”) y la música fraudulenta cargada en los perfiles oficiales de los artistas, así como un filtro de spam mejorado para evitar cargas masivas, duplicados, hacks de SEO y pistas artificialmente cortas diseñadas para aumentar de manera fraudulenta los números de streaming y los pagos.

A medida que la IA se convierte en un foco cada vez mayor en la industria de la música, los sellos discográficos están comenzando a enfrentar los desafíos que conlleva. La semana pasada, el presidente y director ejecutivo de Universal Music Group, Lucian Grainge, envió un memorando a su personal describiendo los esfuerzos que se están realizando para desarrollar oportunidades comerciales relacionadas con Gen AI para beneficiar a compositores y artistas y generar nuevos ingresos. Explicó que UMG ha estado trabajando con desarrolladores de IA para implementar acuerdos de productos e IA responsables, describió cómo pueden participar los artistas y explicó lo que está haciendo la empresa para fomentar políticas de IA responsables.

Respecto a la iniciativa más reciente de Spotify, Alex Norström, copresidente y director comercial, afirmó: «La tecnología siempre debe servir a los artistas, no al revés. Nuestro enfoque en Spotify es garantizar que la innovación apoye a los artistas protegiendo sus derechos, respetando sus elecciones creativas y creando nuevas formas para que los fans descubran y disfruten la música que aman».

Grainge dijo: «Durante varios años hemos estado impulsando iniciativas con nuestros socios para poner a los artistas en el centro de la conversación sobre Gen AI y hemos llegado a acuerdos centrados en los artistas que establecen nuevos vehículos innovadores para desbloquear las oportunidades que presenta esta tecnología revolucionaria. Felicito a Daniel, Alex y Gustav por tomar estos pasos críticos para avanzar en este enfoque. Es esencial que trabajemos con socios estratégicos como Spotify para habilitar productos Gen AI dentro de un panorama comercial próspero en el que Artistas, compositores, fans, compañías de música y empresas de tecnología pueden prosperar”.

El presidente de Sony Music Group, Rob Stringer, añadió: «Estamos encantados de colaborar con Spotify para desarrollar ofertas de IA generativa responsable que amplíen las oportunidades para los artistas y compositores, al tiempo que mejoren la experiencia musical para los fans. Este es un reconocimiento de que la concesión de licencias directas antes del lanzamiento de nuevos productos es la única forma adecuada de desarrollarlos y demuestra cómo un mercado que funciona correctamente beneficia a todos en el ecosistema e impulsa la innovación. Apreciamos y aplaudimos el liderazgo de Spotify en este período crítico”.

«Nos hemos centrado constantemente en garantizar que la IA funcione para los artistas y compositores, no en su contra», afirmó Robert Kyncl, director ejecutivo de Warner Music Group. «Eso significa colaborar con socios que comprendan la necesidad de nuevos acuerdos de licencia de IA que protejan y compensen a los titulares de derechos y a la comunidad creativa. Apoyamos las cuidadosas barreras de seguridad de IA de Spotify y agradecemos la oportunidad de ser pioneros en el futuro juntos».

El director de operaciones de Merlin, Charlie Lexton, afirmó: «El enfoque de Merlin para el uso de la IA en la música es sencillo. Buscamos activamente socios que respeten y valoren los derechos de autor, respeten y valoren a los artistas y quieran enriquecer, no desplazar, a la comunidad creativa. Los principios de Spotify sobre la IA anunciados hoy demuestran ese mismo compromiso. Estamos entusiasmados de trabajar juntos para garantizar que estos principios se traduzcan en productos que mejoren genuinamente el ecosistema creativo y comercial, en beneficio de nuestros miembros independientes, sus artistas y sus fans”.

«En Believe, siempre hemos visto dos caras de la IA y la GenAI», explicó Denis Ladegaillerie, fundador y director ejecutivo de Believe. «Por un lado está la ‘IA responsable’, centrada en la protección de los artistas y los derechos de autor, guiada por nuestros cuatro principios de consentimiento, control, compensación y transparencia. Por el otro lado está la ‘IA creativa con valor’, innovaciones que colocan a los artistas y sus carreras en el centro, potenciando la creatividad, acelerando el descubrimiento de música y profundizando la participación de los fans. Después de apoyar las recientes iniciativas de Spotify para fortalecer las protecciones de la IA, ahora estamos encantados de poder asociarse con Spotify para desarrollar conjuntamente herramientas de ‘IA de valor creativo’ que impulsarán el desarrollo de los artistas y desbloquearán nuevas oportunidades creativas y comerciales”.

Gustav Söderström, copresidente y director de productos y tecnología de Spotify, añadió: «La IA es el cambio tecnológico más importante desde el teléfono inteligente, y ya está cambiando la forma en que se crea y experimenta la música. En Spotify, queremos construir este futuro de la mano de la industria musical, guiados por principios claros y un profundo respeto por los creadores, tal como lo hicimos en los días de la piratería. Nuestra empresa aporta una profunda experiencia en investigación a esta oportunidad y estamos haciendo crecer activamente nuestra Equipo de IA y capacidades para impulsar el crecimiento continuo de todo el ecosistema musical”.