Spotify lanzará videos musicales en plataforma en Estados Unidos

Spotify ha anunciado planes llevar videos musicales a su plataforma en los Estados Unidos luego de un lanzamiento beta en el extranjero el año pasado.

un portavoz de Spotify confirmado a Variedad que la compañía planea integrar videos musicales en las próximas semanas. En la plataforma, los usuarios podrán cambiar entre audio y video con solo tocar un botón. No está claro si la función estará disponible para todos los niveles de suscriptores o solo para los usuarios Premium, ya que el lanzamiento en el extranjero se implementó para estos últimos.

La noticia de la expansión de las funciones del producto llega apenas un día después de que Spotify firmara un pacto de licencia directa audiovisual con la Asociación Nacional de Editores de Música (NMPA), lanzando un portal de suscripción voluntaria para que los miembros de la NMPA celebren acuerdos de licencia para derechos audiovisuales ampliados en los Estados Unidos. Spotify firmó previamente acuerdos de licencia sobre derechos audiovisuales con Universal, Warner y Sony.

En marzo de 2024, el servicio de transmisión comenzó a lanzar videos musicales en versión beta en 12 mercados, incluidos el Reino Unido, Alemania e Italia, junto con un catálogo limitado de imágenes de Ed Sheeran, Doja Cat y Ice Spice. La compañía amplió su lanzamiento a 85 mercados adicionales en octubre de 2024, brindando acceso a videos de Charli xcx, Fontaines DC, Lisa y más.

El lanzamiento beta de vídeos musicales estuvo lejos de ser la primera incursión de Spotify en el mercado de los vídeos. Desde 2015, el transmisor estaba llegando a acuerdos con Comedy Central y ESPN para llevar contenido breve y podcasts al servicio. El video de podcasts ha crecido significativamente en los últimos años: en julio de 2020, Spotify lanzó su primer conjunto de “vodcasts” y en noviembre pasado presentó podcasts de video ininterrumpidos a medida que la cantidad de creadores que publican videos mensualmente en Spotify creció un 50 por ciento año tras año. Pero el último movimiento marca una expansión competitiva en el mercado de streaming, adoptando una alternancia similar entre audio y video que existe actualmente en YouTube Music.

A principios de este mes, Spotify anunció que experimentó un crecimiento de dos dígitos en sus niveles de suscripción gratuita y paga para el tercer trimestre de 2025. Agregaron cinco millones de suscriptores Premium pagos, un aumento del 12 por ciento a 281 millones, y los usuarios activos mensuales en general crecieron un 11 por ciento a 713 millones para una ganancia neta de 17 millones.