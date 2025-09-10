Spotify lanza el audio HD sin pérdidas para suscriptores premium

Spotify está a punto de sonar mejor para millones de personas.
Cuatro años después Spotify originalmente planeado para introducir audio de mayor calidadEl transmiser de audio está finalmente implementando audio HD sin pérdidas a suscriptores premium en mercados seleccionados. Como Spotify señala en algo así como un eufemismo, ha sido una característica muy solicitada. La función no estará disponible en la versión gratuita y respaldada por anuncios de Spotify.
Los suscriptores premium recibirán una notificación en la aplicación Spotify una vez que el audio sin pérdidas esté disponible para ellos. La pérdida de pérdidas se implementa gradualmente en más de 50 mercados hasta octubre. Los suscriptores premium de Spotify en los Estados Unidos ya han comenzado a obtener acceso a la función, junto con los de Australia, Austria, Checia, Dinamarca, Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Suecia y el Reino Unido, según la compañía.
La función de audio sin pérdidas de Spotify permitirá a los usuarios transmitir pistas codificadas en una profundidad de hasta 24 bits a una frecuencia de muestras de 44.1 kHz a través de FLAC (códec de audio sin pérdidas gratuitas), un algoritmo de compresión de código abierto que proporciona reproducción sin perder ningún datos de la grabación original. La compañía dice que el audio sin pérdidas está disponible «en casi todas las canciones disponibles en Spotify».
Hasta ahora, el Audio de la más alta calidad ofrecido por Spotify Usó el códec de codificación de audio avanzada (AAC) con pérdida con una tasa de bits maximizando a 320 kbps. En 2022, Spotify ponga audio HD en una retención indefinida – y no ha proporcionado ninguna actualización significativa antes del anuncio del miércoles.
Spotify está jugando un alcance de los años en este frente: Apple Music introdujo el audio sin pérdidas en mayo de 2021mientras Amazon Music lo hizo en 2019. Otros servicios de música como Tidal también ofrecen audio HD sin pérdidas.
«La espera finalmente ha terminado», dijo Gustav Gyllenhammar, vicepresidente de suscripciones de Spotify, en un comunicado. «Hemos tomado el tiempo para construir esta función de una manera que priorice la calidad, la facilidad de uso y la claridad en cada paso, por lo que siempre sabe lo que está sucediendo debajo del capó. Con pérdidas sin pérdidas, nuestros usuarios premium ahora tendrán una experiencia auditiva aún mejor».
El audio HD sin pérdidas de Spotify está disponible en aplicaciones móviles, de escritorio y tabletas, así como en muchos dispositivos de terceros que admiten Spotify Connect, incluidos los de Sony, Bose, Samsung, Sennheiser, Denon y Marantz, Bluesound y Yamaha. El soporte para dispositivos adicionales, incluidos los de Sonos y Amazon, se lanzará en octubre.
Los usuarios de Spotify podrán establecer una escucha de audio sin pérdidas, que consume más ancho de banda, para Wi-Fi y conectividad celular, así como descargas para escuchar fuera de línea. Los clientes también pueden elegir entre calidad de música baja, normal, alta, muy alta y ahora sin pérdidas «para proporcionar la máxima flexibilidad y control», con la aplicación de Spotify que muestra cuántos datos requiere cada opción.
Los usuarios de Spotify deberán habilitar el audio sin pérdidas manualmente en cada dispositivo. Una vez que se activa, aparecerá un indicador sin pérdidas en la vista o barra de juego ahora, y a través del selector de conexión. Para la mejor experiencia auditiva, la compañía recomienda transmitir música sin pérdidas en Wi-Fi utilizando auriculares o altavoces con cable en una conexión que no es de Bluetooth. Según Spotify, Bluetooth actualmente no proporciona suficiente ancho de banda para transmitir audio sin pérdidas, por lo que la señal debe comprimirse antes de ser enviado.
Para activar el audio sin pérdidas en la aplicación Spotify (si está disponible en su región), siga estos pasos:
- Toque su icono de perfil en la parte superior izquierda.
- Vaya a Configuración y privacidad → Calidad de los medios
- Seleccione dónde desea habilitar el audio sin pérdidas: Wi-Fi, Cellular, Descargas