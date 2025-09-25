Spotify anuncia nuevas salvaguardas de IA

Problemas que rodean la IA ha sido uno de los problemas más apremiantes de la industria musical en los últimos meses, y Spotify ha anunciado un fortalecimiento de las protecciones de su plataforma contra «AI Slop», spam y otra actividad fraudulenta. La compañía señala que en los últimos 12 meses, ha eliminado más de 75 millones de pistas «spammy» de su plataforma.

Sus nuevas protecciones incluyen una política para la suplantación vocal no autorizada de la policía («Deepfakes») y la música fraudulenta subida a los perfiles oficiales de los artistas; Un filtro de spam mejorado para evitar cargas masivas, duplicados, hacks de SEO, pistas artificialmente cortas diseñadas para aumentar fraudulentamente los números y pagos de transmisión. La compañía también dice que está colaborando con los socios de la industria idear un estándar de la industria en los créditos de una canción para «indicar claramente dónde y cómo AI jugó un papel en la creación de una canción».

«El ritmo de los avances recientes en la tecnología de IA generativa se ha sentido rápido y a veces inquietante, especialmente para los creativos», escribe la compañía en una publicación recién publicada en su blog oficial. «En el mejor de los casos, AI está desbloqueando nuevas formas increíbles para que los artistas creen música y para que los oyentes la descubran. En el peor de los casos, la IA puede ser utilizada por malos actores y granjas de contenido para confundir o engañar a los oyentes, empujar ‘inclinarme’ al ecosistema e interferir con los artistas auténticos que trabajan para construir sus carreras.

«El futuro de la industria de la música se está escribiendo, y creemos que proteger agresivamente contra las peores partes de Gen AI es esencial para permitir su potencial para artistas y productores».

En una sesión informativa de prensa el miércoles, el vicepresidente de Spotify y el jefe de música global de música Charlie Hellman dijo: «Quiero ser claro sobre una cosa: no estamos aquí para castigar a los artistas por usar IA de forma auténtica y responsable. Esperamos que les permita ser más creativos que nunca.

«Pero nosotros son Aquí para detener a los malos actores que están jugando el sistema. Y solo podemos beneficiarnos de todo ese lado bueno si protegemos agresivamente contra el lado malo «.

Según el anuncio, esas protecciones incluyen:

Reglas de suplantación más fuertes

El problema: siempre hemos tenido una política contra el contenido engañoso. Pero las herramientas de IA han hecho que la generación de profundos vocales de sus artistas favoritos sea más fácil que nunca.

Lo que estamos anunciando: hemos introducido una nueva política de suplantación que aclara cómo manejamos las afirmaciones sobre clones de voz de IA (y otras formas de suplantación vocal no autorizada), dando a los artistas protecciones más fuertes y un recurso más claro. La suplantación vocal solo está permitida en la música en Spotify cuando el artista suplantado ha autorizado el uso.

También estamos aumentando nuestras inversiones para proteger contra otra táctica de suplantación, donde los cargadores entregan música fraudulentamente (generada por IA o de otro tipo) al perfil de otro artista a través de los servicios de transmisión. Estamos probando nuevas tácticas de prevención con los principales distribuidores de artistas para equiparlos para detener mejor estos ataques en la fuente. Por nuestro fin, también invertiremos más recursos en nuestro proceso de desajuste de contenido, reduciendo el tiempo de espera para la revisión y permitiendo a los artistas informar «desajuste» incluso en el estado previo a la liberación.

Por qué importa: el uso no autorizado de la IA para clonar la voz de un artista explota su identidad, socava su arte y amenaza la integridad fundamental de su trabajo. Algunos artistas pueden optar por licenciar su voz a proyectos de IA, y esa es su elección. Nuestro trabajo es hacer lo que podamos para garantizar que la elección permanezca en sus manos.

Filtro de spam musical

El problema: los pagos totales de música en Spotify han crecido de $ 1B en 2014 a $ 10B en 2024. Pero los grandes pagos atraen a los malos actores. Las tácticas de spam, como las cargas masivas, los duplicados, los trucos de SEO, el abuso de pista artificialmente corto y otras formas de SLOP, se han vuelto más fácil de explotar, ya que las herramientas de IA hacen que sea más fácil para cualquiera generar grandes volúmenes de música.

Lo que estamos anunciando: este otoño, lanzaremos un nuevo filtro de spam musical, un sistema que identificará cargadoras y pistas que participan en estas tácticas, las etiquetarán y dejarán de recomendarlos. Queremos tener cuidado de asegurarnos de que no estamos penalizando a los cargadores incorrectos, por lo que lanzaremos el sistema de manera conservadora en los próximos meses y continuaremos agregando nuevas señales al sistema a medida que surgen nuevos esquemas.

Por qué importa: Izquierda sin control, estos comportamientos pueden diluir el grupo de regalías e impactar la atención para los artistas que juegan con las reglas. Nuestro nuevo filtro de spam musical protegerá contra este comportamiento y ayudará a evitar que los spammers generen regalías que de otro modo podrían distribuirse a artistas y compositores profesionales.

Divulgaciones de IA para música con créditos estándar de la industria

El problema: muchos oyentes quieren más información sobre lo que están escuchando y el papel de la tecnología de IA en la música que transmiten. Y, para los artistas que usan de manera responsable las herramientas de IA en su proceso de creación, no hay forma de transmitir los servicios para que compartan si están usando IA y cómo están utilizando AI. Sabemos que el uso de herramientas de IA es cada vez más un espectro, no un binario, donde los artistas y los productores pueden optar por usar IA para ayudar con algunas partes de sus producciones y no otras. La industria necesita un enfoque matizado para la transparencia de IA, no obligada a clasificar cada canción como «es AI» o «no AI».

Lo que estamos anunciando: estamos ayudando a desarrollar y apoyaremos el nuevo estándar de la industria para las revelaciones de IA en créditos musicales, desarrollados a través de DDEX. Como esta información se envía a través de etiquetas, distribuidores y socios de música, comenzaremos a mostrarla en la aplicación. Este estándar brinda a los artistas y a los derechistas una forma de indicar claramente dónde y cómo AI desempeñó un papel en la creación de una canción, ya sea voces, instrumentación o postproducción generadas por IA. Este cambio se trata de fortalecer la confianza en la plataforma. No se trata de castigar a los artistas que usan AI de manera responsable o de clasificación de pistas de clasificación para revelar información sobre cómo se hicieron.

Este es un esfuerzo que requerirá una amplia alineación de la industria, y estamos orgullosos de trabajar en este estándar junto con una amplia gama de socios de la industria, que incluyen: Amuse, Audiosalad, Believe, CD Baby, Distrokid, Downtown Artist & Label Services, Empire, Coding Management Service – EMS GMBH, Fuga, Idol, KonTor, New Media, Labelcamp, Nuemeta, Revelator, Sonsuite, Sound, Supply Chain.

Por qué es importante: al apoyar un estándar de la industria y ayudar a impulsar su amplia adopción, podemos garantizar que los oyentes vean la misma información, sin importar en qué servicio estén escuchando. Y en última instancia, eso preserva la confianza en todo el ecosistema musical, ya que los oyentes pueden entender lo que está detrás de la música que transmiten. Vemos esto como un primer paso importante, que sin duda continuará evolucionando.

La publicación concluye: «Apoyamos la libertad de los artistas para usar IA creativamente, mientras combaten activamente su mal uso por las granjas de contenido y los malos actores. Spotify no crea ni posee música; esta es una plataforma para la música con licencia donde las regalías se pagan en función de la participación del oyente, y toda la música se trata igualmente, independientemente de las herramientas utilizadas para hacerlo.

«Estas actualizaciones son las últimas de una serie de cambios que estamos haciendo para apoyar un ecosistema musical más confiable para los artistas, para los derechistas y para los oyentes. Los mantendremos a medida que la tecnología evoluciona, así que estad atentos».

Variedad Tendrá más sobre la situación a medida que continúe desarrollándose.