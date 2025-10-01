Spotify abre el inventario de anuncios a Amazon DSP

Spotify compite directamente con Amazonas Música para suscriptores y dólares publicitarios, pero ahora Spotify se está asociando con una división diferente del gigante de comercio electrónico en un esfuerzo por ampliar los ingresos de publicidad programática.

Anuncios de Amazon y Spotify anunció una asociación estratégica global que brinda a los anunciantes utilizando el acceso programático de Amazon DSP al inventario de audio y video de transmisión de Spotify, que A partir de junio llegó a 696 millones de usuarios mensuales. Conectar Spotify a la plataforma del lado de la demanda de Amazon permitirá a los compradores de anuncios «alcanzar al público comprometido a escala al tiempo que proporciona acceso a la medición y atribución de funnel completo», dijeron las compañías.

A partir del miércoles (1 de octubre), la oferta integrada de Amazon DSP/Spotify estará disponible en los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia, España, Brasil y México, con más países que se agregarán en 2026 bajo la asociación.

Amazon ha estado impulsando constantemente socios para su DSP, entra Pactos recientes con Netflix, Disney y Roku para ventas de anuncios programáticos. La publicidad programática permite a los compradores dirigirse al público basado en datos demográficos, patrones de compras u otros atributos. Ahora está aumentando en el frente de audio, agregando Spotify después de lanzar un pacto publicitario programático con SiriusXM a principios de este mes. Amazon DSP también proporciona acceso al inventario en Amazon Music.

El audio es un «canal creciente de consumo», pero históricamente ha sido desatendido, dijo Meredith Goldman, directora de Amazon DSP de Amazon ADS. «Donde creemos que estamos manejando el mayor valor para los anunciantes no solo ofrece audio, sino que las señales que podemos aportar y el conjunto completo de capacidades».

Según Goldman, Amazon DSP ahora tiene «escala sin precedentes en Amazon y abre el suministro de audio en Internet, lo que nos permite establecer nuevos estándares para la planificación y activación holística de la campaña».

Para Spotify, Amazon DSP representa un nuevo socio importante. En abril, lanzó el Exchange de anuncios de Spotify (SAX) para la compra de anuncios programáticos con socios iniciales, incluidos Trade Desk y el DV360 de Google. Según Spotify, las campañas en el mostrador de comercio que incluyen Spotify han visto un costo de 8.7% más bajo por hogar y un costo 44% más bajo por acción.

«Estoy encantado de compartir eso por primera vez, los anunciantes ahora pueden aprovechar el inventario de alta calidad de Spotify a través de Amazon DSP», dijo Brian Berner, jefe global de ventas publicitarias y asociaciones en Spotify. «Estamos comprometidos a facilitar que los anunciantes compren, creen y midan en Spotify, y esta última asociación con Amazon DSP brindará a los anunciantes un mayor control y flexibilidad para llegar a nuestra audiencia global altamente comprometida».

Mientras tanto, Spotify dijo que los anunciantes que usan DSP de Yahoo pueden acceder al intercambio de anuncios de Spotify a través de una nueva integración directa que permite a los anunciantes mejorar la capacidad de la audiencia en el suministro de Spotify a través de Yahoo Connectid. Además, Spotify ofrece a los anunciantes una mayor direccionabilidad para las campañas programáticas en Europa a través de ID5.

El próximo año, dijo Spotify, ampliará el acceso a SAX a editores alojados en megáfonos, lo que les permitirá reservar acuerdos de mercado privado (PMPS) a través del intercambio de anuncios de Spotify para que puedan establecer acuerdos no garantizados con uno o muchos anunciantes.