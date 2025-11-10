Splitgate 2 es el juego FPS más popular en 2025, ¡aquí está la razón!

Jacarta – La presencia de Splitgate 2 llama la atención en el mundo juego tiroteo (FPS). Desarrollado por 1047 Games, se prevé que este juego sea el sucesor de la franquicia que ofrece una combinación única de mecánico portal y acción clásica en la arena.

Sin embargo, el camino hacia su popularidad no ha sido del todo sencillo, aquí VIVA resume el lunes 10 de noviembre de 2025, un repaso completo desde el lanzamiento hasta los desafíos enfrentados.

Splitgate 2 es una secuela del primer juego Splitgate (lanzado en 2019). Este juego está diseñado con el moderno motor Unreal Engine 5 y lleva el concepto de un juego de disparos en arena gratuito combinado con mecánicas de portal. jugador Puede disparar armas y al mismo tiempo crear portales para moverse de ubicación rápidamente.

El lanzamiento oficial de 1.0 tuvo lugar el 6 de junio de 2025, después de un período de beta abierta que comenzó el 22 de mayo de 2025. Las plataformas compatibles incluyen PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4/5, Xbox One y Xbox Series X|S.

La razón por la que muchos jugadores se sienten atraídos

Hay una serie de factores que hacen que Splitgate 2 surja como uno de los FPS más considerados este año:

1. Mecánica de portal innovadora

En lugar de simplemente correr y disparar como en muchos otros FPS, en Splitgate 2 los jugadores pueden crear portales en paredes y pisos y luego usarlos para sorprender a los enemigos, esquivar o moverse rápidamente por las áreas.

2. Modos de juego y escala más grande

En la fase alfa, se introdujo el modo “Guerra de portales multiequipo” (8v8v8), así como un mapa grande diseñado para una acción rápida y táctica. Aparte de eso, este juego ofrece muchas armas, mapas y modos nuevos que se dice que son una evolución del primer juego.

3. Últimos gráficos y tecnología

El uso de Unreal Engine 5 permite imágenes más fluidas, efectos de portal espectaculares y diseños de mapas dinámicos. Esto aumenta el atractivo para los jugadores que desean una experiencia FPS moderna.

4. Potencial comunitario y de deportes electrónicos

Con modificaciones rápidas, mecánicas únicas y características multiplataforma, Splitgate 2 tiene el potencial de convertirse en un campo competitivo atractivo tanto para los fanáticos ocasionales como para los deportes electrónicos. El desarrollador también expresó la ambición de hacer de este juego un «servicio en vivo» con contenido continuo.