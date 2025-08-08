Splashy Regent de Pati Sadewo elevó PBB-P2 al 250 por ciento, el Ministerio de Finanzas enfatizó esto

Yakarta, Viva – Viceministro de Finanzas (Wamenkeu) Anggito Abimanyu afirmó que la política del aumento de las tasas impositivas de tierras rurales y urbanas y de construcción (PBB-P2) En 2025 completamente la autoridad del gobierno local.

Esto respondió al decreto del regente TambiénJava Central Sudewo, quien emitió una política con respecto al aumento de PBB-P2 en un 250 por ciento en su área. La política también desencadenó el caos por la comunidad local que llevó a cabo la protesta.

«Esa es la autoridad de la región, sí. Por lo tanto, debe ajustarse a nivel regional», dijo Anggito cuando se reunió en Grha Sabha Pramana, Universidad Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, citado el viernes 8 de agosto de 2025.

Aun así, Anggito afirmó no saber con certeza sobre la política y su impacto. Según él, el Ministerio de Finanzas todavía juega un papel en la evaluación, pero se hace después de pasar por un proceso a nivel provincial.

«No sé, sí, exactamente. Porque es evaluado por la provincia, sí. Entonces, la provincia debe ser capaz de evaluar primero. Ministerio de Finanzas«Sí (evaluar), pero primero debería estar en el nivel provincial», dijo.

Anggito agregado, la determinación de los aranceles PBB-P2 contenidos en la regulación de la regencia (Perda) de la regencia es el dominio del gobierno local. Pero para el mecanismo de evaluación permanece en niveles.

«La autoridad existe desde el distrito, luego a la provincia. Si hay una evaluación realizada por la provincia, la provincia es llevada a cabo por el Ministerio del Interior. Bueno, somos parte de la evaluación realizada junto con el Ministerio del Interior, sí», dijo.

Cuando se mencionó que los aranceles PBB-P2 en la regencia de Pati nunca habían aumentado durante una docena de años, Anggito reiteró que dicho mecanismo de evaluación de políticas aún tenía que pasar por el gobierno provincial.

Cuando se le preguntó si la política de elevar las tarifas PBB-P2 a casi tres veces podría afectar la inflación regional, Anggito era reacio a proporcionar respuestas.

Ministerio de Edificio de Finanzas, República de Indonesia

A pesar de cosechar una ola de protestas tanto en las redes sociales como en la demostración, Sudewo se mantuvo confundido con su decisión. De hecho, declaró firmemente que estaba listo para enfrentar a 50 mil manifestantes que se opusieron a esta política.

Citando información de las relaciones públicas de Pati Regency, la política de aumento de PBB-P2 del 250 por ciento se tomó después de 14 años, no hubo ajuste arancelario, por lo que se consideró un paso que debía ser tomado para apoyar el desarrollo regional. (Hormiga)