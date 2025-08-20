Splashy, Persib Bandung Bidik Descarga Inter Milán

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung regresó al centro de atención después de ser apuntando al extremo australiano, Reno Piscopo. El reproductor de 27 años más tarde se asoció ampliamente con Maung Bandung, según lo informado por la página TransferMarkt.

Leer también: ‘Estúpido objetivo!’ Bojan Hodak declaró después de que Persib fue humillado por Persijap



Piscopo está defendiendo actualmente el Melbourne Victory Club en la competencia A-League. Sin embargo, lo que entusiasmó a Bobotoh fue su historial de carrera en Europa. Se observó que había fortalecido el equipo Primavera Inter Milán En el período 2011 a 2017, antes de continuar su carrera con varios otros clubes.

Reno Piscopo’s Career Trail

Leer también: 6 Datos interesantes La segunda semana de la Super League 2025/26: Promoción del equipo sorpresa, campeón campeón estancado



Reno Piscopo nació el 27 de mayo de 1998 en Melbourne, Australia. Comenzó su joven carrera en la Academia Inter de Milán, donde se desarrolló como uno de los talentos prometedores en el sector del ala. Durante seis años con Primavera Inter, Piscopo tuvo una valiosa experiencia en competir a nivel de joven Serie A.

Después de salir del Inter, Piscopo fue listado como un jugador de Torino U-19 antes de ser prestado a AC Renate. Su carrera continuó en la Serie C con Carrarese Calcio en 2019. Su desempeño constante hizo su nombre llamado para fortalecer los equipos nacionales Australianos U-20 y U-23.

Leer también: La clasificación de la Super League: Persija sobrevivió en la cima, Persib dispersada en el tablero del medio



En 2020, Piscopo regresó a su patria al unirse a Wellington Phoenix en A-League. Parecía impresionante con el Club de Nueva Zelanda hasta que finalmente reclutó la victoria de Melbourne en 2023.

Ahora, con la experiencia de jugar en Italia y Australia, Piscopo es uno de los extremos que está bastante completo con la capacidad de dribbles, cebo cruzado preciso y patadas de larga distancia.

Oportunidades para PERSIB

Con un valor de mercado de alrededor de Rp8.69 mil millones, se dice que Reno Piscopo es un posible reclutamiento para Persib Bandung. Se espera que su presencia aumente las variaciones de los ataques, especialmente desde el lado del ala izquierda.

Sin embargo, hasta ahora la gestión de PERSIB sigue en silencio sobre los rumores de la transferencia. Bobotoh estaba esperando certeza, si este abandono del Inter de Milán realmente se acercaría a Flower City.