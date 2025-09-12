¡Splashy Pamulang fue sacudido por una explosión! 3 casas fueron destruidas, 4 residentes resultaron heridos

South Tangerang, Viva – Ambiente de asentamiento habitante En Jalan Talas II, Pondok Cabe Hilir, Pamulang, South Tangerang City, de repente en ruinas después de un explosión Se produjo duro el viernes 12 de septiembre de 2025.

El tronante boom no solo hizo que los residentes se asustaran, sino que también destruyeron casas alrededor de la ubicación. La información que circulaba dijo que tres casas fueron arrasadas al suelo y cuatro residentes resultaron heridos y tuvieron que ser llevados al hospital.

El video amateur subido por la cuenta de Instagram @septarartangsel muestra el pánico de los residentes. Una serie de víctima Visto evacuado de las ruinas del edificio, mientras que otros residentes intentaron salvarse.

«Una fuerte explosión en medio de una zona residencial frente a la Escuela Dharma Karya JL Talas II, Pondok Cabe llamó al menos 3 casas. 4 residentes resultaron heridos y se apresuraron al hospital. La causa de la explosión todavía estaba bajo la investigación de las autoridades», la declaración cargada.

Relacionado con esto, Policía También habló. El jefe de policía de Pamulang, la comisionada de policía Widya Agustiono, confirmó la existencia del incidente de explosión. Pero enfatizó, la causa exacta aún estaba bajo investigación.

En la actualidad, la policía junto con el equipo relevante todavía están haciendo la escena del crimen (TKP) para garantizar la fuente de la explosión, así como la recopilación de datos sobre víctimas y pérdidas.

«Todavía bajo investigación, sigue siendo una escena del crimen», dijo Widya.

https://www.instagram.com/reel/doe-loogwv5/?igsh=etfycme2odi2ndvz