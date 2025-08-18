Splashy Opang Rampas Ojol Clave para pasajeros forzados, esto parece melas mels el perpetrador cuando se arresta

South Tangerang, Viva – Viral en las redes sociales, una persona conductor Pangkalan Ojek se llama Forced Tulling llave motocicleta propiedad de un taxista de motocicleta en línea que está esperando candidato Pasajeros en el área de la estación Pondok Ranji.

Leer también: La forma en que ASDP enfrenta una oleada de pasajeros en el 80º período de fin de semana de la República de Indonesia



Este incidente fue publicado por la cuenta de Instagram @tangsel_update. En su publicación se dijo en ese momento el candidato pasajero Quiere apresurarse al hospital (RS), pero se evitó el conductor Opang Debido a que el taxista de motocicleta en línea ordenó que se tomó su llave de moto.

Los posibles pasajeros afirmaron rogarle al conductor de Opang que devuelva la llave de la motocicleta del conductor ojol Y dispuesto a ir al hospital utilizando los servicios de su opang, no monta Ojol. El posible pasajero afirmó que la tarifa dada por Opang se duplicó.

Leer también: A menudo dirigidos por usuarios de KRL, las cercas de la estación de Cikini se hacen más altas



«Y cuando no lo hago, quiero usar Opang siempre que suelte a su hermano, finalmente liberado y debo estar obligado a ser un Opang que cuesta 2x Lipatt», dijo desde la cuenta, el lunes 18 de agosto de 2025.

Mientras tanto, la policía se movió rápidamente para asegurar al conductor de OJOL involucrado en el incidente viral en las redes sociales relacionadas con los supuestos delitos penales.

Leer también: Jasa Raharja fortalece la protección y la seguridad de los pasajeros de transporte aéreo Moda



El jefe de policía de East Ciputat, el comisionado de policía Bambang Askar Sodiq, dijo que el incidente ocurrió el sábado 16 de agosto de 2025 alrededor de las 15:00 Wib frente a la estación Pondok Ranji, Jalan WR. Supratman, Pondok Ranji, East Ciputat.

«Los perpetradores que son bases de taxis de motocicletas hicieron una privación del encendido de la moto del conductor de Ojol y hubo una pelea con los pasajeros», dijo Bambang.

La víctima en este incidente fue conocida como Ken Dwiky Rufaidha (32), un empleado privado de East Yakarta. Mientras que los presuntos perpetradores eran Firdiansyah (43), residente de Pesanggrahan, South Yakarta.

Inicialmente, los perpetradores que estaban pasando el rato vieron a Ojol recogiendo pasajeros frente a la estación. Sin aceptar, los perpetradores se acercaron mientras maldicían. También obligó al pasajero a usar los servicios de un taxi en motocicleta.

Sin embargo, la acción se registró y se cargó en las redes sociales hasta que se viral. La policía que recibió un informe inmediatamente se movió rápidamente. «La Unidad de Investigación Criminal Ciputat East inmediatamente fue a la escena del crimen (escena del crimen), aseguró a los perpetradores y ordenó a la víctima que hiciera un informe oficial», dijo Bambang.

En la actualidad, la policía ha realizado la escena del crimen, grabó testigos y arrestó a los presuntos perpetradores por más procedimientos legales. «Este caso aún está bajo investigación. También tendremos un caso», dijo.