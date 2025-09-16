Splashy Ojol quiere demostrar mañana, esta comunidad de conductores seguramente permanecerá en la niña

Yakarta, Viva – Varias fiestas en nombre del taxista de motocicletas en línea (ojol) planea tomar una acción el miércoles 17 de septiembre de 2025. Se confirmó que la acción no representa los intereses de la mayoría de los socios, incluso acusado de estar lleno de arresto político.

Leer también: La estación de Cikini tiene un cruce pelícano, Pramono prohíbe a Ojol al taxi



«En mi opinión, no son parte de Ojol. Eso es solo una pequeña parte, una persona, y no representa conductor. Incluso el iniciador no es un conductor de OJOL, porque no tiene una cuenta de socios «, dijo Michael, uno de los representantes de la comunidad Ojek Online (OJOL) que son miembros de la Unidad de Reacción Rápida (URC), citado a partir de su declaración, martes 16 de septiembre de 2025.

Según él, la mayoría de los conductores que están conectados en el grupo comunitario de WhatsApp prefieren continuar trabajando. «Muchos amigos que aceptaron permanecer en la niña«Dijo.

Leer también: Dos hombres en una desesperada chaqueta de AC en Tambora Mall, admitidos a las necesidades de la vida



También se niega la noticia de que la acción del 17 de septiembre tiene el potencial de interrumpir los servicios de transporte en línea. «El orden continúa, solicitud Manténgase abierto, por lo que no habrá una interferencia significativa en el campo «, dijo.



Demostración del conductor de OJOL en el edificio DPRD en solitario Foto : Viva.co.id/fajar Sodiq (solo)

Leer también: El gobierno prepara el estímulo 8+4 para los nuevos graduados de aprendizaje para OJOL



Hasta ahora, Indonesia tiene millones de socios de conductores de OJOL repartidos en varias ciudades. En los últimos años, el grupo de conducir había realizado una manifestación varias veces, especialmente cuestionando el esquema de incentivos, los aranceles y los descuentos de la comisión de la solicitud. Sin embargo, según la comunidad de conductores encontrados, la dinámica esta vez es diferente.

«Muchas demandas que no tienen sentido, como un descuento del 10 por ciento. De hecho, la mayoría de los conductores califican el 20 por ciento de descuentos aún dan beneficios. Hay un servicio de devolución que sentimos», dijo.

Anteriormente, los taxis de motocicletas en línea planeaban celebrar una gran manifestación en varios puntos de Yakarta, comenzando desde el frente del Gen./MPR RI, el Ministerio de Transporte, al Palacio Presidencial el miércoles (9/17).



OJEK OJEJA DMO (OJOL)

El presidente de Garda Indonesia, Raden IGun Wicaksono, hizo un llamamiento a los conductores de Ojol para que maten aplicaciones simultáneas durante las manifestaciones como una forma de solidaridad.

Se planea que miles de Ojols conllevan siete demandas que comienzan desde el proyecto de ley de transporte en línea para ingresar al Prolegnas 2025-2026. Luego, la deducción del aplicador del 10 por ciento es fija, la regulación arancelaria entre los bienes y los alimentos y la auditoría de la investigación de descuento del cinco por ciento que ha tomado el aplicador.