Splashy Netizen, Shayne Pattynama ‘Ayam-Ayamin’ Malasia Star Arif Aiman

VIVA – El equipo nacional indonesio se fue hacia atrás, Shayne PattynamaParece increíble al defender Buriram United En el partido inaugural de la AFC Champions League Elite 2025-2026. Jugando en Chang Arena, martes por la noche, 16 de septiembre de 2025, Buriram dobló con éxito a Johor Darul Ta’zim (JDT) con un puntaje de 2-1.

El gol ganador del equipo tailandés fue anotado por Suphanat Muenta (50 ‘) y Robert žulj (54’), mientras que JDT solo pudo responder a través de Antonio Glauder (28 ‘).

Detrás de estos resultados, el centro de atención estaba en realidad en el duelo de Shayne Pattynama contra la superestrella de Malasia, Arif Aiman. El jugador de 27 años realmente hizo que el extremo favorito de los fanáticos del país vecinos muriera de piojos durante todo el partido.

Citando datos de FotMob, Shayne ganó una calificación de 7.8, solo perdió ante dos goleadores de Buriram. El antiguo Eupen Cash incisó récords impresionantes: 25 operandos exitosos, dos driblings con éxito, cuatro golpes, tres veces intersepes, hasta cuatro bolas de recuperación.

No solo eso, Shayne también era resistente en el duelo. Ganó cuatro veces el duelo de la tierra y cuatro veces el duelo aéreo, lo que lo convierte en una pared resistente en el lado izquierdo de la defensa de Buriram.

El sólido juego de Shayne automáticamente hace que Arif Aiman ​​no se mueva. De hecho, el extremo JDT ha sido aclamado por los fanáticos de Malasia como su ‘Dios’.

Esta situación se convirtió inmediatamente en el ingrediente picante de los fanáticos indonesios en las redes sociales. Muchos se rieron de su ídolo Malasia porque Shayne lo obligó a guardar silencio.

Curiosamente, Shayne en realidad no es la primera opción en el sector izquierdo del equipo nacional de Indonesia. A menudo es la segunda o tercera opción detrás de Calvin Verdonk y Dean James. Sin embargo, su desempeño constante con el club en realidad hizo que el público fuera más seguro de que la calidad no podría subestimarse.

Para los fanáticos de Indonesia, esta aparición no es solo una victoria de Buriram, sino también su propia satisfacción para ver a Arif Aiman, que a menudo se compara con los jugadores indonesios que le fallan para brillar cuando se trata de Pattynama.