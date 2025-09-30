Splashy Lampung fue lavado por granizo, BMKG reveló la causa

Bandarlampung, Viva – La agencia de meteorología, climatología y geofísica (Bmkg) decir granizo acompañado de viento en Liwa, regencia Lampung West, el lunes 29 de septiembre debido al fenómeno de las nubes de Cumulonimbus.

«El granizo se forma porque en las nubes de Cumulonimbus hay una corriente muy fuerte, de modo que los pequeños granos de hielo en las nubes se empujan hacia arriba y hacia abajo muchas veces», dijo el martes BMKG Prakirawan Raden Intan Lampung Yoyok Dewantoro en su declaración en Bandarlampung el martes.



(Ilustración fotográfica) Granos de hielo que caen junto con la lluvia en el área de Depok, West Java.

Explicó que el fenómeno ocurriría durante cinco a 10 minutos en el período de lluvia fuerte que ocurrió en un área acompañada de fuertes lluvias, fuertes vientos y rayos.

«Cuando se mueven hacia arriba y hacia abajo, estos gránulos de hielo se congelan hasta que se encuentran lo suficientemente pesado cuando caen a la superficie como hielo», dijo Yoyok.

Le pidió a la gente en West Lampung que permaneciera vigilante y buscara la última información relacionada con los fenómenos y el clima en el sitio web oficial de BMKG a pesar de que las condiciones actuales son gradualmente normales.

«Aunque este incidente es bastante corto, pero aún le pedimos al público que esté atento y busque información oficialmente para BMKG relacionado con los pronósticos del tiempo», dijo.

Un residente en West Lampung, Elva dijo que el granizo el lunes por la tarde estaba acompañado de fuertes vientos.

«Mientras esté aquí, esta es la primera vez que siento granizo cerca de Liwa.

Para obtener información, el fenómeno de granizo se acompaña de fuertes vientos y las luces salen de la zona de West Lampung Regency, provincia de Lampung, el lunes 29 de septiembre de 2025. (Ant)