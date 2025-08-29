Splashy hay una carta que prohíbe al soldado salir de la casa, el tni anuncia niega

Yakarta, Viva – Director de Servicio de Información Ti asis (Kadispenada) General de Brigada Wahyu Yudhayana negó una circular en nombre del Jefe de Estado Mayor del Ejército que preguntó soldado Y su familia no se mudó fuera de la casa porque la situación en Yakarta se estaba calentando.

«El Ejército no emitió la carta, en términos de las disposiciones de todos los aspectos en el documento, no estaba de acuerdo con la administración general vigente en el TNI/Ejército», dijo Wahyu cuando se confirmó cuando se confirmó Entre en Yakarta, viernes.

Según Wahyu, en momentos como este, muchas personas usan el impulso del caos de demostración para difundir información de Hoaks que engaña al público.



Kadispenad Brigadier General Wahyu Yudhayana

Por lo tanto, Wahyu pidió a toda la comunidad que no se consuma fácilmente por información que deambulara en las redes sociales.

«La comunidad no debe creer fácilmente la difusión de documentos que llevan los nombres de las instituciones AD TNI/TNI y para mantener la calma, no provocada fácilmente», explicó Wahyu.

Anteriormente, un mensaje circulaba titulado «Dinas Telegram» que contenía el asistente del asistente de Ksad a todos los soldados y sus familias para tratar la situación actual.

El siguiente contenido del mensaje se extendió en las redes sociales.

«Dinas’s Telegram

Nomor: T-357 / 8/2025

Grado: muy pronto

Classikasi: Configensal

De: Asintel Kasad

A:

1. Pangdam Jaya

2. Danrem Yakarta Garrison

3. Dandim de Jakarta Garrison

4. Todos los soldados y familias del ejército en la región de Garrison/Yakarta

ISI:

1. Según los últimos desarrollos, la situación en el área de Yakarta ha aumentado la escalada y tiene el potencial de causar vulnerabilidad de seguridad.

2. Todos los soldados del ejército y sus familias no abandonan la casa y posponen todas las formas de actividades fuera del hogar, excepto por orden de funcionarios o para fines verdaderamente urgentes.

3. Personal para estar siempre vigilante, tranquilo, no provocado por cuestiones salvajes, y seguir las instrucciones oficiales a través del comando.

4. Comandante de las filas para llevar a cabo la supervisión y asegurarse de que esta orden sea totalmente obedecida por todos los miembros y familias.

5. La seguridad de los soldados y las familias es una prioridad para tratar la situación actual.

FINALIZADO

Emitido en: Yakarta

El 29 de agosto de 2025

Asistente de inteligencia de Kasad

(Sello firmado) «