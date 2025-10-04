Splashy Dump Truck cae libre de la carretera de peaje Tangerang-Merak

AtaqueVIVA – Viral en las redes sociales One Unit Dump camión llamado fallecida de Tol Tangerang-Merak en Yakarta.

Uno de ellos fue publicado una cuenta de Instagram @BANTENRAYA. En la publicación se dice que el accidente está pasando precisamente túnel Kaligandu, Serang City, hoy.

«El camión volquete también sucedió a los vehículos debajo o cruzando la vivienda Banten Lestari Taman Serang», dijo en la cuenta, el sábado 4 de octubre de 2025.

Todavía no se sabe si hubo víctimas en este incidente. Sin embargo, según los videos publicados, parece haber una motocicleta que fue golpeada. Luego, también hubo automovilistas que fueron transportados por residentes para ser salvados.

Mientras tanto, relacionado con esto, la policía habló. El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía de Banten, el comisionado de policía Didik justificó la existencia de este incidente. Él dijo, el caso todavía estaba siendo manejado por la estación de policía de la ciudad de Serang.

«Está siendo manejado por la estación de policía de la ciudad de Serang», dijo Didik.

