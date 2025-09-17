Splashy Bima fue confundido por desaparecer después de Ricuh Kwitang, este vendedor ambulante finalmente fue encontrado en el templo de Malang

Yakarta, Viva – Misterio del problema habitante que había sido visitado desaparecido Después del motín en KwitangCentral Yakarta, finalmente respondió. El equipo especial de la policía de Metro Jaya logró encontrarlo lejos en Malang, Java Oriental.

El hombre llamado Bima Pema Putra (BPP), de 29 años, aparentemente estaba en una condición segura. Se descubrió que estaba en el Templo de Eng An Kiong, Kota Lama, Malang, miércoles 17 de septiembre de 2025, alrededor de 13.55 Wib.

«Actualizar información de un equipo especial para buscar personas desaparecidas, la Policía Metropolitana de Yakarta encontró a uno de los residentes», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, General de Brigado, Brigadier Policía Ade Ary Syam Indradi, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Bima Permana Putra (Medio) hombres llamados Kontras desaparecidos

Anteriormente, el nombre Bima sobresale en las redes sociales después de ser subido una serie de cuentas, incluidas Contrastecomo residente que estaba desaparecido durante una manifestación en varios puntos en Yakarta. Incluso sin un informe oficial, la policía afirmó moverse rápidamente para rastrear las noticias. El equipo realizó una serie de análisis hasta que finalmente encontró a Bima que trabajó como vendedor ambulante.

Para tener en cuenta, la Policía Regional de Metro Jaya (Polda) finalmente habló sobre la supuesta desaparición de tres personas en el área de Kwitang, Central Yakarta, después de la demostración de Yakarta a fines de agosto.

El caso se destacaba anteriormente después de ser publicado por la Comisión para personas desaparecidas y víctimas de violencia (contraste). Director de la Investigación Criminal General (Dirreskrimum) Metro Jaya Regional Police, Comisionada de Policía Wira Satya Triputra, enfatizó que su partido había tomado medidas rápidas. Polda Metro Jaya ahora formó un puesto de queja de personas desaparecidas en el Satya Haprabu Hall, Ditreskrimum.

«Hemos recibido esta información de las redes sociales. En la actualidad, la Policía Metropolitana de Yakarta formó un puesto de queja faltante», dijo Wira, el martes 16 de septiembre de 2025.