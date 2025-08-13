Splashy Bekasi! La recitación del amor de UMI promete el cielo, solo paga rp1 millones

Kota BekasiVIVA – Los residentes de Cimuning, distrito de Mustikajaya, ciudad de Bekasi, Java Occidental, fueron horrorizados por el video de recitación viral en poder de una mujer con las iniciales py, llamadas familiarmente llamada Umi Amar.

En el video subido por la cuenta X @diinorawrrrrrr, docenas de residentes entregaron una casa donde tuvo lugar la recitación. La protesta fue activada adivinar Hay una promesa de ‘garantía para ingresar al cielo’ para los peregrinos que depositan Dinero Rp1 millones.

«Uno de los reconocimientos que desencadenó la ansiedad fue el atractivo de ingresar al cielo para los miembros que dieron Infaq Rp1 millones», fue citado de la cuenta, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Comisionado Jefe de Policía del Metro de Bekasi, Pol Kusumo Wahyu Bintoro (segundo desde la izquierda) Foto : Policía de la ciudad de Antara/Ho-Humas Metro Bekasi

Este fenómeno realiza inmediatamente una fuerte reacción de los residentes. Consideran que estas enseñanzas engañan e inquietan el medio ambiente.

El jefe de policía del metro de la ciudad de Bekasi, el comisionado de policía Kusumo Wahyu Bintoro, confirmó que su partido se había mudado para investigar este incidente. Sin embargo, no ha hablado mucho. Hasta ahora, la policía todavía está reuniendo declaraciones de testigos y examinando a las partes relacionadas para garantizar la verdad de la acusación.

«Está siendo manejado y explorado», dijo Kusumo.