Splashy Banner ‘Bienvenido a Maling Village’ Pamekasan, la policía arrestó a 2 perpetradores





PamekasanVIVA – El banner que dice ‘bienvenido al pueblo Equivocado‘En Pamekasan, Madura, Java Oriental Viral en las redes sociales. Después del viral, Policía Atrapando a 2 perpetradores que a menudo roban en la región.

Esto fue revelado por el jefe de relaciones públicas de la estación de policía de Pamekasan, AKP Juvpriadi, quien dijo que los dos perpetradores fueron revelados por oficiales después del proceso de investigación.

«Sí, es cierto que hemos arrestado a dos perpetradores y todavía estamos en el proceso de investigación», dijo Jupriadi.

Según él, el aparato todavía está desarrollando los dos perpetradores para revelar la participación de otros en el caso de ascenso robo Motos en la aldea de Larangan Badung, Pamekasan.

«Más tarde transmitiremos los resultados de la investigación y la destilación y seremos liberados lo antes posible», agregó.

Anteriormente, los residentes de Madurese se sorprendieron por la aparición de pancartas que decían ‘Bienvenido a Maling Village’, que se instaló en Jalan Keampungan, Pakapoh Hamlet, Larangan Badung Village, distrito de Palengan.

Esto se hizo con la precisión de la comunidad debido al aumento del robo de motocicletas hasta 8 veces seguidas. Finalmente, los residentes ya no están ansiosos y preocupados por el terror del robo en su aldea, porque los perpetradores han sido asegurados junto con la evidencia en la estación de policía de Pamekasan.

Página siguiente Esto se hizo con la precisión de la comunidad debido al aumento del robo de motocicletas hasta 8 veces seguidas. Finalmente, los residentes ya no están ansiosos y preocupados por el terror del robo en su aldea, porque los perpetradores han sido asegurados junto con la evidencia en la estación de policía de Pamekasan.









Fuente