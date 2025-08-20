Splashy 85 Los taxistas en línea se convirtieron en víctimas de órdenes ficticias ‘Hendro’ en Cipulir, la policía intervino las manos

Yakarta, Viva – La emoción ocurrió en Jalan Haji Asmar, Cipulir, South Yakarta. Docenas de conductores Taxi en línea Pedidos ficticios atrapados de una cuenta llamada ‘Hendro’.

Este incidente inmediatamente hizo una conmoción después de que el video fue viral en las redes sociales. En la grabación de la cuenta de Instagram cargada @LBJ_jakarta, parece una larga fila de autos de taxis en línea que se serpentea en las calles. Fueron forzados hacer retroceder Después de conscientemente, la orden recibida era falsa.

«Casi 85 taxistas en línea son víctimas de órdenes ficticias en nombre de Hendro», fue citado de la cuenta, miércoles 20 de agosto de 2025.

Jefe de Policía de Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam en la estación de policía de Pesanggrahan

Según el testimonio de testigos, este drama tuvo lugar desde el lunes 18 de agosto de 2025 desde la medianoche hasta el mediodía. Mientras tanto, relacionado con esto Policía También habló. Kapolsek PesenggrahanEl comisionado de policía adjunto Seala Syah Alam, aseguró que su partido no permaneciera en silencio.

«Exploraremos», dijo Seala.

También recordó que los conductores informan inmediatamente oficialmente a la estación de policía para que el caso fuera investigado rápidamente.

«La víctima puede ir a la estación de policía para hacer un informe para que podamos hacer un seguimiento de inmediato, para no aumentar a otras víctimas», dijo.

https://www.instagram.com/reel/dnffz1oxxw4/?igsh=eg1iedzwedbwotnm