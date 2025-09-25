‘Spirited Away’ regresa a los cines para Studio Ghibli Fest

Hayao Miyazaki «Enérgico«Está volviendo a la pantalla grande.

Como parte de Gkids y Fathom Entertainment’s Studio ghibli festla película se relanzará en los cines de todo el país desde el 18 de octubre-octubre. 22. Como se anunció anteriormente, «Howl’s Moving Castle» también será relanzado como parte del festival del 20 al 24 de septiembre.

«Spirited Away» hizo la historia de los Oscar cuando ganó el Premio de la Academia a la Mejor Feater Animada en 2003. Fue la primera característica dibujada a mano en ganar en esa categoría.

La película sigue a una niña de 10 años, Chihiro, cuya familia se muda a una casa nueva. En el camino, se detienen para explorar un pueblo abandonado, sus padres se someten a una transformación misteriosa y Chihiro es llevado a un mundo de espíritus fantásticos gobernados por la hechicera Yubaba. Poner a trabajar en una casa de baños mágica para espíritus y demonios, Chihiro debe usar todo su ingenio para sobrevivir en este nuevo lugar extraño, encontrar una manera de liberar a sus padres y regresar al mundo normal.

En su lanzamiento, Variedad Escribió sobre la película: “Es casi imposible hacer justicia en palabras, ya sea a la riqueza visual de la película, que melange ropa y arquitectura tradicionales japonesas con artefactos victorianos y modernos, o para la historia llena de caracteres, con figuras humanas, arpías y criaturas grotescas. Su aspecto es asombroso, con una sensación de animación tradicional que humaniza la película en una animación digital de manera pura.

El ganador del Oscar de Miyazaki, «The Boy and the Heron», también será relanzado como parte de la alineación del Festival del Estudio Gibli.

Vea a continuación las fechas de detección «Spirited Away»:

Sábado 18 de octubre (dúa en inglés)

Domingo 19 de octubre (Dub en inglés)

Lunes 20 de octubre (idioma japonés con subtítulos)

Martes 21 de octubre (idioma japonés con subtítulos)

Miércoles 22 de octubre (Dub en inglés)