Spire Motorsports contrata a Daniel Suárez para conducir el No. 7 en 2026

Grandes noticias en NASCAR! Daniel Suárez se une a Spire Motorsports para conducir el Chevrolet número 7 la próxima temporada. Él tomará el relevo Justin Haleyquien ayudó al equipo a obtener su primera gran victoria en 2023 500 Millas de Daytona. El anuncio provino del reportero Jeff Gluck y tiene a todos hablando.

Suárez, de México, ha corrido para Trackhouse Racing durante cuatro años. Hizo historia en 2022 cuando se convirtió en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de la Copa en Sonoma Raceway.

Después de una dura temporada 2025, él y Casa de seguimiento decidieron tomar caminos separados. Ahora, a los 33, Suárez está listo para un nuevo comienzo con Spire, un equipo que ha estado creciendo rápidamente y que busca ascender en las clasificaciones de NASCAR.

Un nuevo comienzo para Daniel Suárez

Jeff Dickerson, copropietario de Spire Motorsports, dijo cosas buenas sobre Suárez.

«Sí, quiero decir, creo que su currículum habla por sí solo». dickerson dijo. «Ha sido un pilar en el garaje durante varios años. Y mira, creo que, llegado el momento, es algo en lo que creo que nos necesitamos unos a otros».

Añadió que tanto Suárez como el equipo quieren demostrar que la gente está equivocada después de un año difícil. «A todos nos encanta una historia de redención» dickerson dijo. «Daniel necesita mostrarles a todos que este año fue un caso atípico, y queremos mostrarles a todos que el desempeño del auto No. 7 este año también fue un caso atípico».

Para Suárez, es una oportunidad de empezar de nuevo. Es conocido por su actitud de nunca darse por vencido y su amor por las carreras. Los fanáticos lo ven como uno de los pilotos más apasionados del deporte, siempre sonriendo y dándolo todo.

¿Por qué Spire Motorsports?

Cuando se le preguntó por qué eligió Spire, Suárez no lo dudó.

“Para mí, fue una obviedad” él dijo. «Si nos fijamos en los últimos tres años, veremos cómo ha crecido Spire Motorsports. Hace tres años, probablemente no veía a Spire como una opción. Pero ahora mismo, creo que este es el equipo de más rápido crecimiento en NASCAR, y quiero ser parte de eso».

Él cree que el equipo apenas está comenzando. “Ni siquiera están cerca de estar terminados”, dijo Suárez. «Apenas están comenzando».

Dickerson está de acuerdo en que el equipo ha recorrido un largo camino. «Estamos en un lugar diferente de nuestro viaje», explicó. «Tenemos la velocidad; necesitamos la ejecución. Eso es lo que nos ha frenado. Y creo que eso es lo que Daniel ve en nosotros, una oportunidad de ayudarnos a alcanzar el siguiente nivel».

Con la experiencia de Suárez, casi 200 largadas en la Copa y un segundo puesto en el campeonato en 2022, Spire espera que traiga liderazgo y calma al garaje.

Los fanáticos y el futuro

César Soriano, director general de Freeway Insurance, patrocinador de Suárez desde hace mucho tiempo, lo elogió en un comunicado. “Daniel ha sido un embajador increíble para nuestra marca”, dijo Soriano. «Su determinación, autenticidad y conexión con los fanáticos reflejan lo que Freeway representa: ayudar a las personas a avanzar con confianza».

Soriano dijo que están orgullosos de seguir apoyando a Suárez cuando se una a Spire.

En cuanto a Justin Haley, su salida es agridulce. El joven de 26 años ayudó a Spire a alcanzar nuevas alturas y demostró ser un joven piloto talentoso. Algunos fanáticos piensan que perderlo es un error, pero otros creen que traer a un veterano como Suárez es la decisión correcta para el éxito del equipo a largo plazo.

De cualquier manera, ambos pilotos tienen un futuro brillante. Suárez buscará llevar a Spire a nuevas alturas, mientras que Haley buscará su próxima gran oportunidad.

La temporada 2026 de NASCAR se perfila como emocionante y todos los ojos estarán puestos en el auto número 7. La movida de Suárez marca no sólo un cambio de equipos, sino también una oportunidad de redención y crecimiento tanto para él como para Spire Motorsports.