«Spinal Tap II: The End continúa ‘Revisión: Los rockeros obtienen una descarga descarada

Con el grifo espinal, la broma nunca envejece, incluso si el hilarante como el trío de heavy metal ahora bordea el geriátrico. Bien en sus 70 años, talentos de improvisación del Salón de la Fama Michael McKean y Invitado de Christopher tienen la misma edad que los rockeros de la vida real Alice Cooper y Steven Tyler, mientras que Harry Shearer ligeramente mayor ha llegado a 70-11. Es hasta el punto de que «las velas comienzan a costar más que el pastel», como el gurú del fitness Bob Kitness (John Michael Higgins) les dice a los chicos, pero todo eso es en beneficio de una secuela que dibuja una relevancia adicional de los reality shows posteriores al estrella como «The Osbournes» y «Bands reunidos».

Si el director Rob ReinerEl Solid-Gold 1984 Mock Doc «This Is Spinal Tap» se modeló después de «The Last Waltz» de Martin Scorsese, entonces, ¿qué deberíamos considerar su seguimiento de décadas «,»,Spinal Tap II: el final continúa«¿Sobre el concierto de despedida del grupo de heavy metal disuelto (obligado contractualmente)? ​​De alguna manera, el nuevo» último vals «de la nueva película fue que» The Last Waltz «fue: la cariñosa reunión de rockeros alter-kocker toca como un gran éxito de risas pasadas, construyendo una presentación en vivo de los fanáticos de las canciones de canciones, con apariencia invitadas de varias doradas de bonda fide dioses.

Técnicamente, «The Rutles: Todo lo que necesitas es efectivo» y «A Hard Day’s Night» llegó primero, pero «este es el grifo espinal» establece el estándar para los simulacros por venir. A diferencia del original, no hay nada revolucionario o especialmente innovador aquí. Pero al menos no empaña lo que vino antes, ya que han hecho muchas secuelas tardías perezosas, desde «Happy Gilmore 2» hasta «The Odd Pare II». En este caso, sirve bien a la película que las estrellas han envejecido tanto desde su apogeo viril y abultado-spandex. Es natural que David St. Hubbins (McKean), Nigel Tufnel (Christopher Guest) y Derek Smalls (Shearer) tengan alas de los pies y bingo de Crow, incluso cuando han mantenido intactos sus peinados rebeldes.

Reiner regresa como el cineasta Marty Dibergi, quien rastrea a los personajes clave del original, incluido Jeanine de June Chadwick (quien pensó que había escuchado a Dios, cuando en realidad era solo la policía) y Groupie Jean Cromie Schmit (vistos por primera vez en la demostración de 20 minutos que obtuvo el cine financiado), además de FLAK Bobbi Flekman (Fran Drescher) de 20 minutos. Shaffer). Aunque estos dos aparecen muy brevemente, sus deberes pasan al gerente de Nepo-Baby, Hope Faith (Kerry Godliman) e insufrible Simon Howler (bienvenida nueva adición Chris Addison), quien está afectado por «Santa Cecilia’s Curse», una condición que lo hace excepcional para el trabajo.

La última vez que vimos a Nigel, en la broma final de la película de 1984, estaba especulando sobre lo que podría hacer si la banda se rompiera: trabajar como vendedor en un «Haberdasher» o una «tienda de Chapeau». Eso no estaba lejos de la marca: vende queso y guitarras en una ciudad llamada Berwick-upon-Tweed. David todavía compone, demostrando con orgullo una pieza de música galardonada que escribió, mientras que el bajo, Derek, actuó solo (su éxito en solitario, «Hell Toupee», es la nueva canción más divertida de la película). Si los abogados dicen que le deben la fe un último espectáculo, ¿a quién deben discutir? Y así, el trío se reúne en Nueva Orleans, donde realizan audiciones para un nuevo baterista.

Ahora, si conoces la película original, esa idea seguramente te hará reír (la banda está mal maldita en que cada uno de sus bateristas murió de causas extravagantes). Pero no necesitas ser un Taphead para disfrutar «el fin continúa». La película sirve a la nostalgia establecida al rehacer gags clásicos, la forma en que cualquier banda heredada podría tocarse en las canciones favoritas, incluso cuando tiene como objetivo llevar a los espectadores más jóvenes al redil. Aquí, obtenemos una versión nueva de «Stonehenge» con una decoración de druidas a escala apropiada (por una vez), así como una flatulencia gratuita para acompañar el elemento básico de la banda, «Big Bottom», inspirando a Nigel a entregar un monólogo filosófico en los méritos de la broma de los fart.

A los 83 minutos, la secuela no superamos su bienvenida, centrándose principalmente en las tensiones que hacen que las bandas famosas se rompan y las presiones ridículas que la industria de la música ahora pone a los artistas (entregadas por el representante de etiquetas de Tone Tone de Addison). Esta no es la primera vez que Spinal Tap se ha reunido, al menos cuatro canciones de su característica «Break Like the Wind» de 1992 aquí, aunque hubiera sido bueno obtener algunas canciones más originales. Derek sugiere una posibilidad con el nuevo sencillo que abarca la carrera «Rockin ‘The Urn», aunque solo se escucha en forma difícil.

«Spinal Tap II» parece diseñado para permitir que el público reviviera su historia de amor de cuatro décadas con una banda de parodia que canalizó con éxito el espíritu del heavy metal, con sus egos inflados e imágenes falsas-satánicas, que finalmente se ganó un lugar junto a los gustos de Black Sabbath y Judas Preste. La película de 1984 provino de un lugar de respeto, no de burla, que permitió a McKean, invitados y Shearer (cada uno de los cuales realmente podría tocar) rendir homenaje a un estilo de música que era arrogante y espectáculo.

Mirando hacia atrás, realmente no había mucha diferencia entre un Elton John con una parada de manos de piano y Ozzy Ozzy Osbourne que mordía la cabeza de un pájaro en el escenario. Para citar la película original, «es una línea tan fina entre estúpido e inteligente». Sin embargo, en esta secuela de nuevo origen, el trío de grifos espinales parece más antiguo y más sabio, y eso es una pena, ya que sus payasadas pesadas (ir en círculos tratando de encontrar el escenario o racionalizar una portada de álbum completamente negro) se convirtieron en la leyenda. La banda puede ser expulsada para siempre del Salón de la Fama del Rock and Roll, pero en cierto modo, este concierto de tardío es un tributo mucho mejor.