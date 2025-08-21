Spin -off ‘Office’ en Peacock en septiembre

«El papel«Un spin -off suelto de la querida comedia de situación»La oficina«Ahora está cambiando a un modelo de atracón y lanzará los 10 episodios el 4 de septiembre en Peacock.

La serie se estableció inicialmente para debutar cuatro episodios en esa fecha, seguido de caídas semanales.

En «The Paper», un apasionado periodista llamado Ned Sampson (Domhnall Gleeson) se une a un periódico de Ohio como su nuevo editor en jefe. Enfrentados con una desmoronada industria de los medios locales, NED debe reunir a un grupo de empleados de Ragtag y desafiar las probabilidades de revitalizar el cajero de la verdad de Toledo.

Protagonizando junto a Gleeson están Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y el miembro del reparto de «oficina» original Oscar Nuñez, reproduciendo el papel del contador Oscar Martínez.

La línea de transmisión entre «The Paper» y «The Office» no solo es Oscar, sino también el equipo de cámara invisible que captura todas las travesuras en el lugar de trabajo. Años después de documentar los acontecimientos en Dunder Mifflin Paper Company en Scranton, Penn., La tripulación ha encontrado un nuevo tema relacionado con el papel en Toledo, Ohio.

La primera temporada de «The Paper» también contará con un puñado de estrellas invitadas como Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan.

«The Paper» está co-creado por Greg Daniels (quien desarrolló la «oficina» estadounidense) y Michael Koman, quienes co-crearon «Nathan para ti». Los creadores originales de la «oficina» británica Ricky Gervais y Stephen Merchant Ejecutive producen junto con Howard Klein, Ben Silverman y Banijay Americas. El estudio es la televisión universal.

Los directores de la Temporada 1 incluyen Daniels (101), Ken Kwapis (102), Yana Gorskaya (103), Paul Lieberstein (104), Tazbah Chavez (105), Jason Woliner (106), Jennifer Celotta (107), Matt Sohn (108), Dave Rogers (109) y Jeff (110) (110).