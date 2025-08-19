Spin Master Greenlights Primera película original dirigida por David Soren

Maestro de giro Corp. ha hecho que Greenlit una película animada y de cuatro cuadrantes dirigida por el nominado del Premio BAFTA y Annie David Soren. Esta es la primera película original de Spin Master’s Entertainment Studio, lo que significa un hito importante para la compañía detrás de algunas de las series de televisión para niños más reconocibles del mundo.

«El anuncio de esta película original muestra nuestra ambición de expandir nuestro punto de apoyo en el negocio teatral animado de la familia», dijo Jennifer Dodge, presidenta de Spin Master Entertainment. «A medida que ampliamos nuestra cartera de contenido, nos asociamos con líderes de la industria para contar historias originales y atractivas, al tiempo que aprovechando nuestro catálogo establecido de IP. Con la reputación bien ganada de David en el entretenimiento familiar, creemos que esta película inspirará y entretendrá audiencias en todo el mundo».

La película está escrita por Ian Southwood, basada en una historia del veterano creador de animación Chris Dicker. Spin Master’s Dodge, Laura Clunie y Toni Stevens, anteriormente al frente de los teatrales de la potencia «Patrol» del estudio, están produciendo la película. Spin Master está financiando la producción con planes para un lanzamiento de 2029.

Soren dirigió y coescribió «Turbo», el largometraje de animación de DreamWorks, nominado al Premio BAFTA, protagonizada por Ryan Reynolds, Paul Giamatti y Samuel L. Jackson, y dirigieron «Captain Underpants: The First Epic Movie», protagonizada por Kevin Hart, Ed Helms, Nick Kroll y Jordan Peele. También dirigió y coescribió «Under the Boardwalk», protagonizada por Keke Palmer, Michael Cera y Bobby Cannavale; Sirvió como artista de la historia y jefe de historia en películas exitosas, incluido el ganador del Premio de la Academia «Shrek», «Shark Tale», «Chicken Run» y «Over the Sobed»; y fue un contribuyente clave en la franquicia «Madagascar».

Southwood es conocido por contribuir al guión de «Nimona» de Netflix, que fue nominado para el Premio de la Academia a la Mejor Película Animada. Antes de su trabajo con Spin Master, se desempeñó como guionista para DreamWorks Animation, antes de lo cual estaba con Blue Sky Studios, la compañía de animación del siglo XX detrás de la franquicia «Ice Age».

Dicker, un creador galardonado de Irlanda, ha trabajado durante 25 años en el espacio para niños y familiares. Él crea IP original en muchos medios. Esta historia original es la primera en cobrar vida en la pantalla grande.

«Sentimos que era el momento justo en Spin Master para salir con una característica teatral animada de la familia original, y hay varias razones detrás de eso», dice Dodge. Variedad de la nueva película. «Nos encanta nuestra propia IP de cosecha propia: ‘Paw Patrol’ comenzó como una IP local dentro de Spin Master Entertainment. Eso es lo que hacemos: crear personajes y mundos y darles vida. También sentimos que es realmente un momento para las experiencias teatrales familiares. Lo que hemos visto este año y en los últimos años, ya que Covid, no es que las familias sigan muy buscando que la experiencia de Thatreical sea que tiene una experiencia que tiene la experiencia. IP, pero también para excelentes historias originales «.

Entre las otras próximas películas de la compañía se encuentra «Paw Patrol: The Dino Movie», programada para el lanzamiento teatral el 24 de julio de 2026. La tercera película de la exitosa franquicia se basa en una de las series de televisión infantiles más populares, con un elenco estampado que incluye a la ganadora de Egot Jennifer Hudson, la nominadora de Emmy McKenna Grace Grace And Fortune Feimster. Spin Master también está en desarrollo activo en una película de acción en vivo «Bakugan» para ser dirigida por Brad Peyton, basada en la línea de juguete que ha generado más de $ 1 mil millones en ventas desde su lanzamiento.

Dodge todavía se mantiene en los detalles de la trama de la película, pero promete una película de cuatro cuadrantes y amigable para la familia «con» mucha acción divertida, mucha comedia y una historia de personajes realmente conmovedor en un paisaje muy hermoso «.

Ella espera utilizar los recursos robustos dentro de Spin Master para darle la vida al proyecto en muchos medios diferentes. «Realmente estamos planeando y preparándonos para esta primera película para ser solo una de varias piezas de contenido dentro de esta nueva IP. Como lo hacemos con todo, lo estamos viendo desde un punto de vista de la franquicia. Estamos pensando en películas posteriores. Estamos pensando en otros tipos de contenido. Estamos pensando en todas las cosas que hacemos en Spin Master, siendo un entretenimiento, juguete y una compañía de juegos digitales».

Spin Master continuará haciendo crecer su lista de películas en los próximos años, dice Dodge. «Fuera de la animación, también estamos buscando una acción en vivo para esos grandes momentos familiares y amigables en el teatro. Y tenemos una lista completa de acciones en vivo y propiedades animadas en nuestra lista de desarrollo de películas. Este debería ser el primero de muchos anuncios que vienen!»

Soren está representado por los libros de Verve y WME. Southwood está representado por Culture Creative, Adrian García en Recon Literary y Emily Downs en Meyer & Downs, LLP.