Spikingbrain-1.0 China, su trabajo es similar al cerebro humano puede analizar documentos súper complicados en un instante

Yakarta, Viva – Porcelana Al crear trabajo no es broma. Esta vez, el científico del país de la cortina de bambú desarrolló modelos de IA (inteligencia artificial) inspirados en los trabajos el cerebro humano nombrado Cerebro de pico-1.0.

Desarrollado por el Equipo de Investigación del Instituto de Automatización, Academia de Ciencias de China (CAS), China, mediante la adopción de mecanismos de trabajo como el cerebro humano, la información procesada por IA Spiking Brain-1.0 solo consume una potencia informática muy mínima.

Es decir, como se cita en el sitio China diariamenteEl lunes 15 de septiembre de 2025, cuando se ejecuta este modelo de IA, el consumo de energía para procesar los datos es mucho más bajo de lo que generalmente usa el modelo AI convencional (convencional), como ChatGPT, por ejemplo.

Con menos entradas, se afirma que SpikingBrain-1.0 produce un rendimiento proporcional al modelo de arquitectura del transformador, que ahora es una gran cantidad de pilar generativo.

Explicó el equipo de investigación, SpikingBrain-1.0 fue diseñado utilizando la red neuronal de picos (SNN). Este es un sistema de red nerviosa artificial que funciona con un patrón de señal similar a la neurona del cerebro humano.

Con este sistema, la información procesada por SpikingBrain-1.0 se vuelve mucho más eficiente que la mayoría de los modelos de IA.

De hecho, en una prueba, este modelo solo usa alrededor del dos por ciento de la cantidad de datos que generalmente necesitan la IA popular.

Con esta habilidad, SpikkingBrain-1.0 también finalmente se afirma que es un modelo de IA que tiene un rendimiento equivalente con otra IA moderna.

SpikingBrain-1.0 La eficiencia energética es cada vez más visible cuando se vuelve a probarse y se le pide que procese un circuito de datos muy largo.

En sus pruebas, SpikingBrain-1.0 se registró capaz de acelerar el proceso de información hasta 26.5 veces más rápido que el modelo Transformer AI AI.

Esta velocidad se ve especialmente cuando el modelo produce el primer token a partir de un contexto que alcanza un millón de tokens de largo.

Gracias a la capacidad de SpikingBrain-1.0, este modelo de IA se considera ideal utilizado en campos que requieren un procesamiento de texto largo.

Por ejemplo, para analizar documentos de temas pesados, como leyes, datos médicos, investigación de alta energía física o clasificación de ADN. Curiosamente, SpikkingBrain-1.0 está entrenado y se ejecuta completamente utilizando una GPU local realizada en China llamada Metax C550.