La película de Montclair ha anunciado este año Festival de Cine de Montclair Honores, que se presentarán en la 14ª edición del evento de la costa este. La ceremonia tendrá lugar del 17 de octubre al 26 de octubre en Montclair, Nueva Jersey.

Para abrir oficialmente el festival, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y la primera dama Tammy Murphy serán bienvenidas como sillas honorarias por sus contribuciones al legado de la realización de películas en Nueva Jersey, en el Teatro Wellmont.

En la misma noche, el festival honrará a Nicolas Britell con el Premio Composer 2025, donde participará en un Q&A posterior a la selección para discutir su partitura para la película nocturna de apertura del festival «Jay Kelly», dirigida por Noah Baumbach.

Cineasta Spike Lee Será honrado con el homenaje del cineasta 2025 el 18 de octubre, con una conversación en profundidad moderada por Stephen Colbert. El Festival de Cine de Montclair honrará a Warner Bros. Motion Picture Group y CEO Pamela Abdy con el Premio Visionario 2025, con una conversación moderada por el director artístico de Montclair Film Tom Hall, centrándose en su carrera al destacar películas como «Sinners», «Armas» y la próxima película de Paul Thomas Anderson «One Battle After Other».

El tercer homenajeado para el 18 de octubre será el guionista Will Tracy, quien recibe el Premio del Puennictor 2025 después de una proyección de «Bugonia» de Yorgos Lanthimos en el Wellmont.

El 19 de octubre, el Director Shih-Ching será honrado con el Premio al Director de Breakthrough 2025 luego de una proyección de su película «Left-mano Girl», que ha sido seleccionado como la presentación de Taiwán a la Mejor Feater International en los 98 ° Premios de la Academia.

Los directores Mark Obenhaus y Laura Poitras recibirán el Premio David Carr 2025 a la verdad en el cine de no ficción para su película «Cover-Up». El Festival de Cine de Montclair honra el legado del reportero del New York Times David Carr con un premio a una película que honra el compromiso de Carr con el periodismo, que se entregará a ambos cineastas en el Teatro Bellevue.

El programa completo del festival se anunciará el 26 de septiembre. Las entradas saldrán a la venta el 29 de septiembre para los miembros del cine de Montclair y el 3 de octubre a las 10:00 a.m. para el público.