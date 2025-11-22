Spike Lee sobre Trump, Mamdani, el Papa Leo y los ‘Sinners’

La noticia de la reunión sorprendentemente amable del presidente Trump con el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, viajó rápidamente, dejando al menos a un votante de Mamdani atónito por el abrupto cambio de tono del presidente.

“[During the election, Trump] Lo llamó comunista y dijo que la ciudad de Nueva York se iba a ir por el desagüe”, dijo el director. Lee Lee en un Festival de Cine de Turín conferencia de prensa. «Quiero decir, el presidente dijo que iba a cortar la financiación federal. Entonces, por lo que se dijo sobre este rápido cambio… estoy desconcertado».

“Veremos lo que veremos”, continuó Lee, todavía desconcertado por el repentino bromance en la Oficina Oval. “Cuando regresas y ves lo que el presidente dijo sobre él y qué pasaría con la ciudad de Nueva York si [Mamdani] Ganaron, simplemente parece…», se interrumpió. «Parece que de alguna manera encontraron puntos en común».

Por supuesto, el cineasta, un ícono de Nueva York tan voluble y emblemático como los dos políticos que se reunieron el viernes, estaba igualmente feliz de lanzar algunos golpes. «Había mucha gente que decía que si Mamdani ganaba, se irían de la ciudad de Nueva York. Ahora, ¡realmente quiero conocer las cifras reales si alguien realmente se fuera!».

El director ganador del Oscar llegó a Turín pocos días después de conocerse Papa León XIV en el Vaticano, donde Lee le regaló al pontífice nacido en Chicago una camiseta personalizada de los Knicks en un encuentro que rápidamente se volvió viral.

“La gente que nunca supo quién era yo ahora lo sabe, todo por esta foto del Papa sosteniendo la camiseta”, dijo Lee con una sonrisa, poco después de exclamar: “¡Sabía que iba a surgir esta pregunta!”.

Casi una semana después de la reunión, Lee se mantuvo efusivo, especialmente dada su incredulidad inicial al recibir la invitación. «Recibí un correo electrónico de su oficina y pensé que era falso», se rió. «Otra palabra en inglés para falso es ‘fugazi’… pero me respondieron que esto iba a ser sobre cine, así que de inmediato me quedé flotando».

«El Papa estaba diciendo la verdad, tal como él la veía, acerca de cómo el cine podría tener un gran impacto para el bien», continuó Lee, antes de agregar: «Su gente es negra. Investigad. Su familia viene de Nueva Orleans, criolla. Hay muchos matrimonios mixtos. Así que, negros, lo reclamamos. ¡Lo llamamos nuestro hermano!».

Lee se mostró igualmente entusiasmado al hablar de “pecadores«autor Ryan Cooglercalificando la historia de vampiros de blues y sangre como su película favorita del año (“Estaba saltando de mi asiento; ¡fue increíble!”) y elogiando al cineasta más joven como una fuerza igualmente saludable.

«Hollywood ha mejorado porque hay más personas de color detrás y delante de la cámara», dijo Lee. «Quiero decir, es mucho mejor ahora que cuando comencé en 1986».