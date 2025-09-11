Spike Lee se une con Timberland para el 50 aniversario de Yellow Boot

Timberland ha presentado su nueva campaña global, «Consejo de un ícono», protagonizando Spike Lee.

En celebración de 50 años de Timberland Bota amarilla original, La marca de ropa y calzado al aire libre ha colaborado con tres creativos: Lee, el rapero británico Skepta y la actriz Kiko Mizuhara para abrazar la autenticidad y el arte. La campaña espera superar los límites creativos para varias generaciones.

Bota impermeable de 6 pulgadas de 6 pulgadas de Timberland® Men’s

«Tienes que tener una ética de trabajo», dijo Lee en un comunicado sobre la campaña, que se lanzó el jueves por la mañana. «Tienes que poner el trabajo. No puedes engañar eso, si estás engañando, te estás engañando».

El cineasta ha sido un fanático de la marca desde hace mucho tiempo, más recientemente con una edición Knicks impresa personalizada de la bota de ropa de trabajo desde el margen de Madison Square Garden esta pasada temporada de la NBA.

En la misión de la campaña de adoptar la autenticidad y el arte, Skepta dijo: «Nunca hubo otra opción para mí aparte del éxito.» Cualquiera que haya construido algo le dirá: necesita fe ciega, incluso cuando el resultado no está claro «, dijo.» La gente necesita recordar la comunidad. Vuelve a la idea de hacerlo por las personas que te rodean «.

«Seguí adelante. Seguí haciendo lo que me gustaba», agregó Kiko. «A veces hubo desafíos, y fallé. Es porque me mantuve fiel a lo que soy. Por eso estoy aquí. Y nunca me disculparé por quién soy».

«A medida que nos dirigimos a FW25, Timberland continúa apoyándose en su legado mientras empuja la cultura hacia adelante», dijo Maisie Willoughby, directora de marketing de Timberland. «El» consejo de un ícono «es un audaz homenaje a la autoexpresión sin complejos y la artesanía atemporal. En esencia se encuentra la bota amarilla original, un ícono global que ha dado forma al estilo, el trabajo y la cultura callejera durante más de 50 años».

La campaña fue dirigida y filmada por Gabriel Moses.