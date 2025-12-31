Spike Lee rinde homenaje a Isiah Whitlock Jr.: ‘Dios los bendiga’

Lee Lee ha rendido homenaje a su colaborador de toda la vida Isiah Whitlock Jr.OMS murió el martes en Nueva York a los 71 años.

Lee compartió una foto de él mismo con Whitlock en Instagram el martes, escribiendo: «Hoy me enteré del fallecimiento de mi querido y amado hermano ISIAH WHITLOCK. DIOS LOS BENDIGA».

Whitlock interpretó pequeños papeles en varias de las películas de Lee, incluidas “Red Hook Summer”, “Chi-Raq”, “She Hate Me” y “25th Hour”. Sus dos papeles principales en la filmografía de Lee llegaron con «Da Five Bloods», en la que interpreta al veterano de Vietnam Melvin junto a Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters y Norm Lewis, y «BlackKkKlansman», en la que interpretó al oficial de policía Sr. Turrentine junto a Alec Baldwin, John David Washington y Robert John Burke.

Brian Liebman, manager de Whitlock, compartió la noticia de su muerte en un publicación de instagram. Escribió: «Con tremenda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conociste, lo amaste. Un actor brillante y aún mejor persona. Que su memoria sea para siempre una bendición. Nuestros corazones están muy rotos. Lo extrañaremos mucho, mucho».

Whitlock era mejor conocido por interpretar al corrupto senador estatal Clay Davis en “The Wire”. También apareció en un papel recurrente en las temporadas 2 a 4 de “Veep” como el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, George Maddox, quien compite contra el personaje de Julia Louis-Dreyfus, Selina Meyer, en las primarias de 2016.

El actor de carácter nacido en Indiana también tuvo pequeños papeles en “Goodfellas”, “Chappelle’s Show”, “Pieces of April”, “Enchanted”, “Cars 3” y “Lightyear”. Su voz se puede escuchar en “Hoppers” de Pixar, que debutará en 2026.