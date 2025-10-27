Spike Lee listo para el premio del Torino Film Fest, proyección ‘Highest 2 Lowest’

Lee Lee será honrado con un premio a la trayectoria en el Festival de Cine de Turín en Turín, donde el director ganador del Oscar estrenará en Italia su drama sobre secuestro inspirado en Akira Kurosawa, “Highest 2 Lowest”.

La última película de Lee, una reinvención del thriller criminal de Kurosawa de 1963, “High and Low”, protagonizada por Denzel Washington y proveniente de Apple Original Films y A24, se estrenó mundialmente en Cannes. Washington interpreta a un magnate de la música que se enfrenta a una serie de importantes decisiones morales.

El director viajó recientemente a Italia en marzo para reunirse con el icónico cantante italiano Adriano Celentano, una variación de cuya exitosa canción “Prisencolinensinainciusol” aparece en “Highest 2 Lowest” grabada por Aiyana-Lee con el título “Prisencolin (Americano Joint)”.

Lee ganó un Premio de la Academia por “BlacKkKlansman” en guión adaptado y recibió un Oscar honorífico en 2016. Sus otras películas más notables incluyen “Do the Right Thing”, “Malcolm X” y “4 Little Girls”.

En el festival de Turín, que es un evento preeminente para directores jóvenes y cine independiente dirigido por el Museo Nacional de Cine de Italia, Lee sostendrá una conversación en el escenario y recibirá el Premio Stella della Mole. También visitará el venerable santuario cinematográfico ubicado en la icónica torre abovedada Mole Antonelliana, conocida desde hace mucho tiempo como un tesoro escondido de recuerdos cinematográficos.

“Presentar la Stella della Mole a Spike Lee significa celebrar a un pionero: el primer gran director afroamericano que llevó su voz radical e inconfundible al corazón del cine global, preservando su poder intacto”, dijo el director artístico del Festival de Cine de Turín, Giulio Base. “Sus películas combinan rigor y pasión, política y música, ira y poesía”.

La 43ª edición de Torino se celebrará del 21 al 29 de noviembre en la ciudad de Turín, en el norte de Italia. El cartel del festival se anunciará el 7 de noviembre.