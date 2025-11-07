Spike Lee, ‘Eternity’, ‘Nuremberg’ toman Turín

Lee LeeJuliette Binoche, Terry Gilliam y Jacqueline Bisset estarán entre los homenajeados en la edición de este año. Festival de Cine de Turínque se celebrará del 21 al 29 de noviembre en la capital piamontesa.

En su 43ª edición, el festival del norte de Italia reunirá una constelación de íconos de la pantalla y rendirá homenaje adicional a Daniel Brühl, Claude Lelouch, Vincent Lindon, Vanessa Redgrave, Stefania Sandrelli, Sergio Castellitto y Aleksandr Sokurov. El elenco de invitados especiales también incluye a Jason Biggs, Dominique Sanda, James Franco, Dolph Lundgren, Joanna Kulig y Hanna Schygulla, todos presentando obras nuevas y veneradas.

“Buscamos fomentar conversaciones entre generaciones”, dice el director artístico del festival Base Giulio. «Quiero que Turín sea un lugar para descubrir nuevas voces, revisitar a los maestros y volver a enamorarse del cine, sin distracciones, sólo con la luz compartida de la pantalla».

Fiel a ese espíritu, Torino pondrá la pantalla grande al frente y al centro, invitando a los homenajeados e invitados a conocer de cerca al público local en los teatros de la ciudad, no desde la distancia de una alfombra roja cerrada. Cada invitado presentará un trabajo cercano y querido, todo como parte de una selección de 120 películas, sin ningún proyecto de pantalla chica a la vista.

“Probablemente seamos el único festival importante que no programa series”, añade Base con evidente orgullo. «No porque no los ame; es simplemente un lenguaje diferente. Cada evento ocurre en un teatro porque queremos preservar la identidad cinematográfica pura del festival».

“Núremberg“ Cortesía de Sony Pictures Classics

Apertura con la película producida por A24 y dirigida por David Freyne “Eternidad” y cerrando con “Nuremberg” de James Vanderbilt, protagonizada por Russell Crowe y Rami Malek, el festival de este año presentará 104 largometrajes y 16 cortometrajes, incluidos 23 estrenos mundiales y 11 debuts internacionales.

“En estos tiempos oscuros, fue como un acto de valentía comenzar con una historia que nos recuerda que la alegría en sí misma puede ser una forma de resistencia”, dice Base de la comedia romántica del plano espectral que lanza las festividades de este año. En cuanto a la película más cercana, que se estrenará en Europa, Base la llama “una de las películas corales más sólidas en años, en la que cada actor ofrece una actuación verdaderamente del calibre de un Oscar”.

Entre esos extremos, Torino presentará una sólida lista de programación competitiva y fuera de competencia. Las secciones competitivas de largometrajes, documentales y cortometrajes comprenden 16 títulos cada una, mientras que retrospectivas, restauraciones y estrenos regionales se agrupan en tres líneas fuera de competencia de 24 películas.

Las películas narrativas que compiten por el máximo premio de Torino incluyen “Her Will Be Done” de Julia Kowalski, “Fucktoys” de Annapurna Sriram, “Slanted” de Amy Wang, “Elsewhere at Night” de Marianne Métivier y “Cinema Jazireh” de Gözde Kural, una programación notablemente rica en perspectivas femeninas.

«Es significativo que 10 de las 16 películas en competición de este año estén dirigidas por mujeres», afirma Base. «Esto no es el resultado de una cuota, sino el reflejo de una realidad que finalmente emerge con fuerza: un retrato vívido y en evolución del cine visto a través de una mirada femenina. La narración contemporánea está siendo enriquecida, ampliada y redefinida por las voces de las mujeres».

«Juguetes de mierda» Cortesía de SXSW

La programación fuera de competencia contará con una combinación de autores consagrados, talentos en ascenso y actores convertidos en directores. Radu Jude (“Drácula”) y Alejandro Amenábar (“The Captive”) mostrarán sus últimos trabajos junto a autores emergentes como Alec Griffen Roth (“Billy Knight”) y Jason Biggs (“Untitled Home Invasion Romance”). Mientras tanto, el maestro de “Highest 2 Lowest”, Spike Lee, también llevará su porro aclamado en Cannes al público de Turín, una presentación poco común en cines para una película que, de otro modo, se transmitió directamente en Europa.

“Necesitamos darle a nuestro festival un alma gemela”, dice Base, ahora en su segundo año supervisando Torino. «El cine de autor es nuestra esencia, ese es nuestro ADN, pero quería añadir una segunda cara: algo más popular, más glamuroso, más abierto a todos. Quiero que nuestra ciudad cobre vida con el cine».