‘Spider-verse’ spin-off ‘Spider-Punk’ en proceso con Daniel Kaluuya

El Espíritu de araña se está expandiendo de nuevo.

«Spider-Punk», un spin-off del éxito animado de 2023 «Spider-Man: Alling the Spider-Verse», se está desarrollando temprano en Sony Pictures Animation. Daniel Kaluuya, quien expresó el personaje de la secuela de cómics, y Ajon Singh están desarrollando y coescribiendo la función.

Los detalles de la trama no se han resuelto, pero la película se centrará en la versión punk-rock de Spider-Man, cuya arma principal es su guitarra. El personaje de Kaluuya se introdujo en «A través del Spider-Verse» y se espera que regrese en «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse».

