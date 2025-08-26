SpiceJet presenta el primer embarque sin papel de la India en Shillong







Spicebet El martes anunció el despliegue de un proceso de embarque sin papel en el aeropuerto de Shillong. SpiceJet se está centrando en convertirse en la primera aerolínea en India en emitir pases de embarque basados ​​en WhatsApp en los contadores de check-in del aeropuerto para asegurarse de que el proceso de incorporación para los pasajeros se vuelva fácil.

Según la aerolínea, esta iniciativa reducirá significativamente los tiempos de espera en el registro y apoyará los viajes ecológicos al reducir el uso de papel. Es parte del compromiso más amplio de SpiceJet con la sostenibilidad y la innovación digital, y marca la primera vez que una aerolínea introduce pases de embarque basados ​​en WhatsApp en los mostradores de registro del aeropuerto. Los pasajeros se registran en el mostrador ahora recibirán sus pases de embarque directamente en WhatsApp, eliminando la necesidad de impresiones físicas.

Además de hacer viajes para los pasajeros sin problemas, SpiceJet también se está centrando en reducir la contaminación. Según la aerolínea, se imprimieron más de 9 millones de pases de embarque en los aeropuertos indios solo en junio, lo que contribuyó a casi 6 toneladas de emisiones de carbono.

La nueva iniciativa está habilitada por el Sistema de Control de Salida web (WebDCS) desarrollado indígena de SpiceJet, que permite al personal de registro emitir pases de embarque a través de Whatsapp o correo electrónico y etiquetas de equipaje a través de SMS utilizando tabletas o computadoras aeroportuarias.

Abordar la introducción de una molestia y ecológico El proceso de embarque por SpiceJet, GP Gupta, director de estrategia de SpiceJet, dijo: «Este es un paso significativo hacia la sostenibilidad y la conveniencia». «Estamos entusiasmados de introducir un embarque sin papel en Shillong y esperamos extender esta experiencia a otros aeropuertos pronto».

La aerolínea planea expandir el servicio en los aeropuertos nacionales en los próximos meses como parte de su impulso de innovación digital y sostenibilidad.





Fuente