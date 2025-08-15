VIVA – Antes del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, la situación alimentaria nacional mostró una tendencia positiva. Programa de suministro de alimentos y estabilización de precios de alimentos (Php) que ejecuta Perum Bullog Enormemente en toda la región comenzó a producir resultados concretos. Precio arroz En el mercado disminuyó gradualmente, seguido de una disminución en el precio del grano a nivel de la granja después de que anteriormente se había disparado.

«Desde principios de agosto, Bulog vertió arroz SPHP simultáneamente en Indonesia. Los resultados comenzaron a sentirse: el precio fue controlado, el suministro seguro y el pánico de la comunidad disminuyeron. Esta es una forma de nuestro compromiso para garantizar que las personas tengan acceso a alimentos a precios asequibles», dijo el presidente del Bulog Perum, Ahmad Rizal Ramdani.

«Nuestro principio es simple: proteja a los agricultores para que los precios a nivel de producción sigan siendo rentables, al tiempo que garantiza que los consumidores obtengan un precio razonable. Con stock nacional sólidos, somos optimistas de que esta tendencia positiva continuará hasta fin de año».

Según los últimos datos, el stock de arroz administrado por Bulog está actualmente en un nivel seguro para satisfacer las necesidades de la comunidad hasta fin de año. En el lado aguas arriba, el precio de la cosecha de grano seco (GKP) en varios productores comenzó a mostrar una tendencia de declive. Los datos de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) señalaron, en el período 1 al 14 de agosto de 2025, el precio de GKP se corrigió en varias regiones, incluyendo: ACEH de RP7,750 a Rp6,900, Jambi de Rp6,867 a RP6,720; Sumatra del Sur de RP6,666 a RP6,543; Java central de RP6,814 a RP6,809; Bricolaje de RP6,608 a RP6,547; Banten de RP6,527 a RP6,500; South Kalimantan de Rp6,581 a Rp6,533; y West Sulawesi de Rp6,759 a Rp6,730 por kilogramo. Esta tendencia de disminución se desencadenó por el aumento del suministro de granos a medida que la temporada de cosecha entró en los centros de producción de arroz.

Además del factor de cosecha, la reducción en los precios del arroz también estuvo influenciada por intervenciones bullog a gran escala a través de la distribución de la asistencia alimentaria en junio, la asignación de julio que se había canalizado hasta 338 mil toneladas y la distribución de arroz SPHP que se llevó a cabo desde julio de 2025 hasta el final alcanzó 29 mil toneladas.

La distribución del arroz SPHP es llevada a cabo por Bulog a través de siete canales estratégicos: minoristas en el mercado popular, cooperativas rojos y blancos de la aldea/Kelurahan, las medios de comunicación regionales del gobierno y el movimiento de alimentos baratos (GPM), las medidas de bumning, las cooperativas de agencias gubernamentales, las casas de alimentos de bullogos (RPK) y el moderno autoswalayans/toko.

The impact is evident, which is a decrease in the price of medium rice at the consumer level in 19 provinces, including Aceh, West Java, Gorontalo, Central Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, Bangka Belitung Islands, Riau Islands, Lampung, North Maluku, East Nusa Tenggara, South Papua, Riau, South Sulawesi, West Sulawesi, Central Sulawesi, North Sulawesi, South Sumatra y North Sumatra. En estas áreas, el precio del arroz ha caído significativamente, aliviando la carga de la comunidad y los pequeños comerciantes.

Con un stock seguro, una distribución suave y precios que comienzan a controlarse, Bulog asegura que las personas puedan recibir la conmemoración de la independencia con una sensación de calma. El programa SPHP continuará constantemente hasta el final del año para que la estabilidad de la oferta y los precios de los alimentos se mantengan en todos los rincones del país.