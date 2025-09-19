Spencer Rattler gana un voto enfático de confianza de las leyendas de los santos

Realice una encuesta rápida de aquellos en los círculos de la NFL y es probable que no encuentre a nadie que esté demasiado sorprendido por el hecho de que el Santos de Nueva Orleans son sin victorias después de sus dos primeros juegos de la temporada. Sin embargo, una cosa que podría considerarse razonablemente inesperada sería que hasta ahora, Spencer Rattler No ha parecido la responsabilidad que muchos esperaban que una vez que surgiera como el ganador de la competencia de mariscal de campo fuera de temporada de Nueva Orleans.

Cualquier optimismo de pretemporada en Spencer Rattler probablemente se habría arraigado en lo que escuchó salir de Nueva Orleans durante todo el verano, o el optimismo ciego de que la entrenadora en jefe de primer año, Kellen Moore, tendría la capacidad de aprovechar al máximo el QB de segundo año. Durante la temporada de novato de Rattler, no puso mucho en cinta que inspiró confianza. Hay una razón, después de todo, que necesitaba estar fuera de novato Tyler Shough y Jake Haener para el trabajo en primer lugar.

Pero ahora a través de los dos primeros juegos de la temporada 2025, la caracterización correcta de Rattler, en el peor de los casos, sería que ha sido útil para Nueva Orleans en este año de transición. Pero dos figuras clave en la historia de los santos podrían incluso verse obligadas a tomar el alabanza al nivel.

«Spencer es un jugador realmente dinámico. En cuanto a la estatura, se parece mucho a mí desde la perspectiva de que no eres el tipo más alto, pero eres atlético, puedes moverte», dijo Drew Brees durante una aparición reciente en WWL-AM (H/T Luke Johnson de Nola.com). «Tiene un poco de moxie, juega con algo de arrogancia, una especie de chip en el hombro. A los chicos parecen gustarle y jugar duro a su alrededor. Puede hacer todos los tiros, puede hacer jugadas con las piernas, no tiene miedo de despegar y correr y bajar la cabeza para ir a la primera hacia abajo».

Ya sea que esté de acuerdo con la evaluación de Drew Brees o no, lo que es indiscutible es que Rattler tiene Mejoró de la temporada 2024 a ahora. Ya sea que se deba a un nuevo personal ofensivo en la imagen que lo hace más fácil para él o si es solo la progresión natural de un jugador joven, lo que queda por ver. Pero solo mirando el números por juego Desde 2024 en comparación con 2025, está muy claro que Rattler ha elevado su juego.

Temporada 2024 – 188.1 yardas aéreas por juego, 57% de finalización, 34.8% de tasa de éxito, 18.2% tasa de tiro mal

Temporada 2025 – 210.5 yardas aéreas por juego, 65% de finalización, 44.0% de tasa de éxito, 12.0% de tasa de tiro mal

Spencer Rattler se ha ganado el apoyo de Cam Jordan, compañeros de equipo de los Saints

Este domingo, ala defensiva Cam Jordan Jugará su 229º juego de carrera con un uniforme de los New Orleans Saints, rompiendo el récord de franquicia de Drew Brees. Y lo hará junto con un joven mariscal de campo que no le da a los Saints un techo del Super Bowl como lo hacían Brees tan a menudo en su carrera.

Antes de que comenzara la temporada, Jordan era vocal sobre queriendo una presencia veterana En la sala de mariscal de campo, incluso lanzando Jameis Winston’s Nombre en un momento, pero ahora después de dos juegos, parece que el veterano ala defensiva ha llegado a su compañero de equipo de 24 años.

«La forma en que Spencer cobró vida para extender el impulso, para salir de un tackle completo para obtener un primer down, es como genial», dijo Cam Jordan sobre la actuación de Rattler en la Semana 2 durante una Entrevista reciente con Sports Sports. «Algunos de los lanzamientos que hizo al principio del juego, es como, hombre!»

Centro Plum McCoy se unió en el Desfile de alabanza de Rattler A principios de esta semana también, diciendo: «Creo que ha jugado bien en estas primeras dos semanas. Nos ha llevado a la posición correcta muchas veces y ha hecho algunas lecturas geniales. Espero que sea algo que pueda sobresalir durante todo el año, y obtenemos aún mejor jugar de él».

Incluso los oponentes han tomado nota de un mejor rattler de Spencer. Antes El partido del domingo cuando Rattler casi llevó a los Saints a una victoria molesta, el coordinador defensivo de los San Francisco 49ers, Robert Saleh, dijo esto sobre Rattler:

«Él será un hogar [name] A finales de año. Este niño es bastante bueno » Saleh le dijo Los medios de comunicación la semana pasada. «Es un atleta nervioso que tiene un brazo infernal. Es muy decisivo en su toma de decisiones mientras pasa por sus progresiones, y es preciso con el fútbol».

La pregunta ahora es, ¿están los santos tan altos en Spencer Rattler como todos los demás parecen estar?