Spencer Pratt visita DC para hablar de los incendios en medio de Gavin Newsom Battle

El Sr. Pratt va a Washington, de hecho. El 4 de agosto, la estrella de la realidad aterrizó en la capital de la nación para un viaje de tres días para reunirse con una serie de altos funcionarios federales, incluido el Fiscal General Pam Bondi sobre los incendios catastróficos que devastaron Los Ángeles en enero.

La visita marca una escalada en su batalla con el gobernador de California. Gavin Newsom Eso comenzó el mes pasado. La estrella de «The Hills», cuya casa de Pacific Palisades y la residencia de sus padres fueron destruidos en las llamas mortales que también atravesaron Malibu y Altadena, acusó públicamente al gobernador y al alcalde de Los Ángeles Bajo Karen de mala gestión y negligencia a través de videos virales de Tiktok que lanzó por primera vez en julio. Ahora, él va por la yugular.

«Soy literalmente su peor pesadilla porque no tengo nada que perder, y todo lo que voy a hacer es solo publicar hechos reales», dice Pratt. Variedad en una entrevista exclusiva. «Mientras más de estas reuniones tomo, más descubro sobre cuán prevenible era.

En su primera noche en DC, Pratt se reunió con «tres personas muy importantes», aunque el presidente Donald Trump no fue uno de ellos. De hecho, Pratt advierte contra ver su cruzada contra el gobernador y el alcalde como político.

“Las víctimas están en todas las líneas del partido, principalmente demócratas, y me han estado enviando una lista de preguntas y solicitudes para [present] a esta administración. No les importa quién está sentado en la Casa Blanca. Solo quieren respuestas. Quieren resultados. Quieren que las cosas se resuelvan «, dice.» Como si hubiera volado a Washington si un alienígena de Marte estuviera sentado en la Casa Blanca. No me importa. Estoy aquí para activar «.

El día después de su llegada, Pratt celebró el tribunal con Bilal A. «Bill» Issayli, el fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, en el Departamento de Justicia. Dado que hay una investigación activa del FBI sobre irregularidades criminales, Pratt no pudo hacer ningún videos de Tiktok durante esa conversación.

«El tema [of what we discussed] está alineado con lo que muchas personas en las Palisadas y Altadena ya estaban sintiendo: que parece mucho más de lo que parece. Y digamos que saldrá mucho más, y esto no fue ‘Spencer difundiendo información errónea y sospechas de que las víctimas no reciben ninguno de los fondos de Fireaid’ ‘Dice sobre los $ 100 millones asignados para el alivio de los incendios forestales. «Esa investigación es un verdadero trato de cosas».

Siguió una reunión con Bondi, que según Pratt fue «increíble» porque está comprometida a llegar al fondo del desastre.

«Me he sentido tan impotente contra Bass, Ladwp, Newsom, y solo estoy tirando estos tiktoks a una entidad tan poderosa. Para poder estar en una habitación con personas que pueden obtener información legalmente, eso ayudará a todos en las palisadas a obtener las respuestas que no hemos tenido durante siete meses, como la investigación en los orígenes de los orígenes del incendio de Palisades. Para estar frente a alguien que puede proporcionar respuestas a las víctimas que no han tenido las victorias para que los víctimas estuvieran literalmente para que los víctimas estuvieran literalmente para que haya estado literalmente para que hayan estado literalmente sobre los días que piensan que han estado a la vez que hayan estado. Siete meses, eso cambió la vida.

Durante las siguientes 24 horas, Pratt se reunió con funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental, así como al Secretario de Agricultura de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins sobre lo que se puede hacer a nivel gubernamental para evitar desastres similares en el futuro. «Ella era simplemente una humana increíble, como un personaje de película de la vida real», dice sobre Rollins.

Finalmente, extendió lo que se suponía que era un viaje de dos días un día extra antes de regresar a Los Ángeles el miércoles por la noche. Pratt no puede revelar la mayoría de sus conversaciones en el suelo. Pero él dice que el gobernador Newsom debería temer lo que viene después.

«Digamos que todos los puntos conectan por qué se veía tan increíblemente en pánico, como si ya perdiera el [2028] Presidencia ese día que [a Palisades] Mamá le estaba gritando en las calles «, dice Pratt.» Ahora sé de qué se trataba esa mirada en su rostro. Ahora entiendo lo que él sabía entonces. Que ha estado manteniendo un secreto durante siete meses. Una vez que salga, debería mantenerse en podcasting ”.

La esposa de Pratt, alumna de «The Hills» Heidi Montag, no acompañó a su esposo en el viaje a Washington. Él dice que Montag está ocupado con su música y cria a sus dos hijos. (En enero, su álbum de 2010 «Superficial» éxito número 1 en la lista de iTunes, superando a Bad Bunny, después de que Pratt alentó a sus fanáticos a transmitir el álbum como una forma de ofrecer apoyo).

«Todo lo que compré en mi vida se quemó. Todo lo que mis padres compraron en su vida se incendiaron. Como las apuestas son tan reales», dice Pratt. «Estoy haciendo esto porque destruyeron mi vida. Y durante los últimos siete meses, me concentré en todas las cosas buenas con la música de Heidi y los aspectos positivos, pero una vez que desapareció, es como, ‘No puedo recuperar mi vida’. Y cuando realmente ves todo y todo el camino lo han girado, fue solo el mayor grupo de mentiras.

Con eso, Pratt hace una pausa antes de girar a su próximo acto. «Estoy empeorando una pesadilla para ellos todos los días porque ahora la gente está encontrando mi número, otras personas cuyas vidas se queman, y envían mensajes de texto que son como combustible para cohetes», agrega. «Comenzaré a agotarse emocionalmente y es mucho para manejar mi ira y dolor y luego es como, ‘abrocharse. Hay tantas personas que necesitan que sigas con esto’. Esto no es una cosa de tres semanas.