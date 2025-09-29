Speedy Pro Bowl CB golpea el bloque comercial, en caso de que se interese a los osos

El Bears de Chicago Dirígete a su semana 2-2, y aunque tienen algunos problemas que descubrir en ambos lados de la pelota, lo que aumenta a una sala de esquineros plagada de lesiones, parece que debería estar en la parte superior de la lista.

Los Bears han perdido la esquina All-Pro Jaylon Johnson indefinidamente, y se han visto obligados a confiar en Tyrique Stevenson y Nahshon Wright en su ausencia. Comenzando la esquina de níquel Kyler Gordon aún no ha jugado esta temporada, y Terell SmithUna copia de seguridad sólida, se realiza para el año. Con Jaylon Jones y Nick McCloud la profundidad detrás de Stevenson y Wright, la rotación de la esquina de Chicago parece que podría estar a una lesión del desastre.

Mientras tanto, en Seattle, De madera -Un ex jugador de bolos profesional de 26 años con buen tamaño y velocidad-puede estar disponible a través del comercio, lo que debería interesar absolutamente a los Bears.

«Con #Seahawks Star CB Devon Witherspoon Regresando el jueves, los equipos están monitoreando el lana de Pro Bowl CB RIQ como un posible objetivo comercial en la fecha límite «. La información privilegiada de la NFL Ian Rapoport escribió en X. «El tiempo de juego de Woolen ha disminuido, y en un año de contrato, los equipos creen que podría estar disponible».

Una mirada a la carrera de la NFL de Woolen hasta ahora

Un recurso expulsado convertido en UTSA, Woolen apareció y se presentó en la combinación de la NFL 2022. Con 6 pies 4 y 205 libras, corrió una carrera de 4.26 40 yardas y tenía una vertical de 42 pulgadas. Los Seahawks lo llevaron en la quinta ronda (No. 153 en general) y obtuvieron una recompensa inmediata.

Él lideró la NFL con seis intercepciones como novatoUno de los cuales fue un pick-Six. También tuvo 16 rupturas de pase, 63 tacleadas y un gol de campo bloqueado que regresó para un touchdown, ganando un asentimiento de Pro Bowl después de la temporada.

El año 2 trajo un poco de regresión, pero confirmó que no es una maravilla de un solo golpe. Woolen comenzó 16 juegos, rompió 11 pases y registró dos selecciones a pesar de jugar a través de un alcance de la rodilla de primavera. Tuvo tres INTS y ​​14 PBU la siguiente temporada en 2024.

Sin embargo, este otoño ha sido más oscuro. El entrenador de Seattle, Mike MacDonald, ha barajado un poco el campo defensivo, y Woolen no ha tenido la misma correa después de un comienzo entrecortado. Un cambio de escenario podría hacerle algo bueno.

Durante sus cuatro temporadas, ha aparecido en 52 juegos (50 aperturas), por lo que ha experimentado lo suficiente como para completar a Johnson hasta que el All-Pro CB vuelva a estar saludable.

Por qué los Chicago Bears deberían preguntar sobre un intercambio de lana RIQ

– Ian Rapoport (@rapsheet) 28 de septiembre de 2025

Woolen está en un acuerdo de novato expirado, por lo que tiene mucho que jugar para este año.

Financieramente, agregarlo no sería una gran carga. El golpe de 2025 de Woolen en 2025 STITS se encuentra alrededor de $ 5.4 millones, y Chicago tiene espacio en el límite para eso. GM Ryan Poles podría tratar el tramo final como una prueba de manejo: si Woolen prospera, el equipo puede extenderlo. Si las cosas no funcionan, Chicago puede seguir adelante.

La lana también sería un buen ajuste esquemáticamente. Su longitud y velocidad de recuperación permitirían que el coordinador defensivo Dennis Allen mantenga la zona de mezcla y los conceptos de combinación sin pedirle a ninguno de sus CB que sobrevivan en una isla.

El costo comercial probablemente tampoco será indignante. Una selección del día 3 más un edulcorante condicional vinculado al tiempo de juego o las intercepciones podría ser suficiente.

Para los Bears, podrían parchear un agujero evidente en este momento y luego ver cómo se aclima el lano. No hay prisa por firmarlo a largo plazo, aunque esa podría ser una opción dependiendo de qué tan bien juegue.

Con solo 26 años, Chicago podría hacer mucho peor que Woolen, cuyos mejores días de juego aún podrían estar frente a él.