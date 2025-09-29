Speedy Bills Starter enfrenta un futuro incierto después de la banca

El Bills de búfalo anunció un movimiento sorpresa 90 minutos antes de su juego contra los New Orleans Saints el domingo, lo que hace que el especialista de regreso Brandon Codrington sea un rasguño saludable para el juego.

El movimiento deja un futuro incierto para el rápido regresador, que ha luchado en su posición defensiva en el esquinero y ahora enfrenta la competencia por su lugar principal en la lista. El entrenador en jefe de los Bills, Sean McDermott, explicó el movimiento después del juego, diciéndole a los periodistas por qué el titular se mantuvo en el banco para el juego del domingo.

Brandon Codrington podría luchar por el lugar en la lista

Después de la victoria por 31-19 de Buffalo sobre los Saints, se le preguntó a McDermott por qué el equipo decidió hacer que Codrington fuera inactiva para el juego. El El entrenador de los Bills dijo a los periodistas Que el equipo quería ver cómo otros desempeñaban en los roles de regreso, insinuando que Codrington podría tener cierta competencia.

«Viendo cómo se ve la lista de Gameday con ciertos jugadores y ciertos jugadores bajos, con el objetivo de asegurarse de que tengamos a nuestros mejores muchachos», explicó McDermott.

Codrington ha promediado 5.3 yardas por regreso en los despejes esta temporada y 29.0 yardas por patada inicial, con un balón suelto.

Los Bills activaron el receptor abierto Curtis Samuel por primera vez esta temporada y lo aprovecharon para las tareas de retorno de patada contra los Saints. Tuvo tres retornos, promediando 27.3 yardas por regreso. El corredor de respaldo Ty Johnson también devolvió una patada para 13 yardas. Los Bills pidieron al receptor Khalil Shakir que devolvieran los despejes, y solo tuvo un regreso para seis yardas.

El banquillo podría ser una señal grave para Codrington, quien ha jugado con moderación en el esquinero. Si los Bills eligen mover a Samuel al papel de retorno de patada de forma permanente, el equipo probablemente reduciría los lazos con Codrington.

Facturas que hacen otros cambios en la lista

Los Bills hicieron más lista durante el juego, bancando el veterano esquinero Tre’davious White a favor del novato Dorian Strong. Aunque White tuvo problemas a veces, lideró al equipo con nueve tacleadas y McDermott dijo después del juego que quería obtener algo de experiencia al novato.

Si bien McDermott históricamente no ha rotado las espaldas defensivas durante los juegos, ha tratado de insertar novatos para tramos más cortos para darles experiencia. Lo hizo con el abridor Christian Benford durante su temporada de novato en 2022, lo que finalmente llevó a que Benford ganara un papel inicial esa temporada.

Los Bills tendrán más cambios en la lista en las próximas semanas. El tackle defensivo Ed Oliver y el apoyador Matt Milano permanecen con lesiones, pero se espera que regresen tan pronto como la próxima semana contra los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Los Bills también obtendrán dos jugadores suspendidos, el ala defensiva Michael Hoecht y el tackle defensivo Larry Ogunjobi, después de la semana 6. El equipo necesitará despejar dos puntos de la lista para ellos, y si no hay jugadores que se dirigan a la reserva lesionada para crear una apertura, entonces Codrington podría ser un candidato para ser liberado.