Speeding de Liverpool, Manchester United Chance

Yakarta, Viva – Campeón defensor Liverpool Continuar el comienzo perfecto en Liga Premier 2025/26. Los Rojos ganaron una cuarta victoria sucesiva después de conquistar a Burnley 1-0 en Turf Moor, el domingo 14 de septiembre de 2025 por la noche. El gol de Mohamed Salah a través de una penalización en los 90+5 minutos aseguró que el equipo de Jürgen Klopp recolectara 12 puntos completos.

Con este resultado, el Liverpool es resistente en la parte superior de la clasificación. El Arsenal, el Tottenham Hotspur y Bournemouth siguieron en dos o cuatro posiciones por ambos recogieron nueve puntos de cuatro partidos.

Mientras tanto, Manchester United más abajo. Los demonios rojos son golpeados Manchester City 0-3 en el derby de Manchester y varado en el puesto 14 con solo cuatro puntos. La ciudad en sí ahora se eleva al octavo lugar con seis puntos.

En la parte inferior del tablero, Wolverhampton se convirtió en un cuidador con cero puntos. Aston Villa tampoco ha ganado (2 puntos), mientras que West Ham United habitó la zona roja con tres puntos.

Arsenal Hot, Spurs y Bournemouth se unieron a animar

El Arsenal siguió al Liverpool en el segundo lugar después de ganar una victoria de deslizamiento de tierra 3-0 sobre Nottingham Forest. Martin Zubimendi se desempeñó brillantemente con dos goles (32 ‘, 79’), más la contribución de Viktor Gyokeres (46 ‘).

En tercera y cuarta posición, el Tottenham Hotspur y Bournemouth recolectaron nueve puntos. Spurs aplastó a West Ham United 3-0 a través de los goles de Pape Sarr, Lucas Bergall y Micky Van de Ven, mientras que Bournemouth ganó por poco 2-1 sobre Brighton.

Chelsea Stable, City gana Derby

Chelsea tuvo que conformarse con un empate 2-2 con Brentford. Cole Palmer y Moises Caicedo habían llevado los Blues a Superior, pero el gol tardío de Fabio Carvalho hizo que el juego fuera tan fuerte. El resultado pone al Chelsea en quinta posición con ocho puntos.

Jugador de Manchester City Erling Haaland

Mientras tanto, el Manchester City se levantó después del comienzo de una temporada menos convincente. Los ciudadanos ganaron un gran 3-0 en Manchester Derby gracias a un gol de Phil Foden y dos Erling Haaland. Estos resultados elevaron a la ciudad a octavo lugar con seis puntos.

Por el contrario, el Manchester United se desplomó cada vez más. La derrota de un rival de la ciudad hizo que los Red Devils vararan en 14 con solo cuatro puntos de cuatro partidos.

Los resultados del partido de esta semana

Arsenal 3-0 Nottingham Forest

Bournemouth 2-1 Brighton

Crystal Palace 0-0 Sunderland

Everton 0-0 Aston Villa

Fulham 1-0 Leeds United

Newcastle United 1-0 Wolverhampton

West Ham United 0-3 Tottenham Hotspur

Brentford 2-2 Chelsea

Burnley 0-1 Liverpool

Manchester City 3-0 Manchester United

