¡Speed ​​Special!

Yakarta, Viva – El Ministro de Religión (Ministro de Religión) Nasaruddin Umar transmitió una disculpa por las piezas de video viral de su declaración que se consideraba degradante de la profesión del maestro. En el programa, el Ministro de Religión enfatizó y enfatizó que el maestro era una profesión noble. El objetivo del maestro no es ganar dinero, si desea ganar dinero para ser comerciante, el propósito del comerciante es encontrar dinero, el maestro pide niños.

Ministro de Religión Nasaruddin Umar llegó al aeropuerto de Soekarno-Hatta, Tangerang

«Me doy cuenta de que mi declaración de declaración sobre el maestro causó una interpretación inapropiada e hirió los sentimientos de algunos maestros. Por esta razón, me disculpo profusamente. No hay intención de que degradara la profesión del maestro.

Menag agregó que era un maestro que había dedicado la vida durante mucho tiempo en el mundo de la educación. «Durante décadas de mi vida, tengo Abdanikan en el aula, educo a los estudiantes, escriben y guía. Por lo tanto, realmente entiendo que detrás de la gloria de esta profesión, el maestro sigue siendo humano que requiere un bienestar decente», dijo.

En la página, el Ministro de Religión también confirmó el compromiso del gobierno de mejorar el bienestar y la calidad de los educadores. Este año, hasta 227,147 maestros que no son PNS recibieron un aumento en las asignaciones profesionales. Si anteriormente recibió RP1.5 millones por mes, ahora el número ha aumentado en RP500 mil a RP2 millones por mes.

Además, el aumento de la competencia de los maestros continúa siendo considerada. En la actualidad, más de 102 mil maestros de Madrasa y maestros de educación religiosa asisten a la educación profesional docente (PPG) en puestos. Durante 2025, hubo un total de 206,411 maestros sometidos a este programa, hasta un 700% en comparación con 2024, que era solo 29,933 participantes. PPG no es solo la capacitación, sino también el requisito principal para obtener la asignación profesional del maestro (TPG).

En los últimos tres años, el Ministerio de Religión también ha abierto oportunidades más amplias para los maestros honorarios. Un total de 52 mil maestros honorarios fueron nombrados con éxito como empleados del gobierno con un acuerdo de trabajo (PPPK).

«Todo esto es una forma tangible de atención estatal para mejorar el bienestar, así como al fortalecer la capacidad de los maestros», dijo el ministro de religión lleno de confianza.