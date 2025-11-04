SPayLater apoya el crecimiento de la inclusión financiera digital en Indonesia

VIVA – pagar más tardeun servicio de financiación digital que proporciona soluciones finanzas innovador y asequible para el pueblo indonesio, reafirmó hoy su compromiso de impulsar la inclusión financiera digital ampliando el acceso a servicios de crédito responsables, flexibles y fáciles de usar.

A través de varias opciones de pago a plazos, iniciativas de educación financiera y promociones interesantes, SPayLater continúa capacitando a las personas para que administren mejor sus finanzas y participen con más confianza en la creciente economía digital de Indonesia. Con un programa de cuotas flexible del 0% hasta 12 meses y promociones que brindan valor agregado en diversas transacciones en línea, fuera de línea y QRIS, SPayLater está diseñado para ayudar a los usuarios a administrar sus necesidades financieras con más confianza y control.

Este compromiso fue confirmado en el Encuentro de Medios: Fomento de la inclusión financiera digital en Indonesia con SPayLater, que se celebró en el sur de Yakarta el jueves (30/10). El evento contó con la participación de Anggie Setia Ariningsih, directora de SPayLater Indonesia, la conocida figura pública y cantante Lyodra, quien también es el rostro de la campaña de SPayLater, así como Jonathan Febrian, CMO de Zalmore, como uno de los vendedores que utiliza SPayLater. Juntos, comparten cómo las soluciones financieras inclusivas pueden ayudar a más indonesios a generar confianza y resiliencia financiera.

«SPayLater ayuda a las personas a administrar sus finanzas de manera más efectiva al ofrecer opciones de pago flexibles adaptadas a sus necesidades», dijo Anggie Setia Ariningsih, directora de SPayLater Indonesia. «Como QRIS es aceptado en muchos comercios fuera de línea, nuestros usuarios pueden disfrutar de la comodidad de los pagos digitales y al mismo tiempo controlar sus gastos».

Además, como modelo a seguir para la generación más joven, Lyodra también comparte cómo mantiene la disciplina financiera y toma decisiones de gasto acertadas mientras lleva un estilo de vida dinámico y exigente.

Impulsando la inclusión a través de la innovación

«Siempre trato de seguir un presupuesto mensual para mantener mis gastos bajo control, pero también quiero tener la flexibilidad para disfrutar de las cosas que me gustan», dijo Lyodra. “SPayLater me ayuda a mantener ese equilibrio: es práctico, fácil de usar y sus promociones me permiten sacarle más valor a cosas que ya estaba planeando comprar”.