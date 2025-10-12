Spamflix revivirá la trilogía brasileña de culto ‘Cine del deseo’ en Lumière

Traje de película de culto. spamflix inaugurará el Cine del Deseo en el Marché International du Film Classique (MIFC) de Lyon, un ambicioso proyecto de restauración en colaboración con la Cinemateca Brasileira que recupera una pieza perdida de la historia del cine brasileño.

La plataforma con sede en Lisboa presenta la restauración en 4K de “El ojo mágico del amor” (“O Olho Mágico do Amor”, 1982), la primera de una trilogía de Ícaro Martins y José Antonio García, dentro del programa Re>Birth del MIFC, un escaparate de títulos patrimoniales que buscan socios de restauración y distribución.

«Este es el primer mercado donde mostramos el proyecto y es muy especial», dijo la cofundadora de Spamflix, Julia Duarte. Variedad. “Estas películas fueron parte de un movimiento adelantado a su tiempo y surgido del deseo de libertad bajo la dictadura en Brasil”.

Ambientada en el sórdido distrito de Boca do Lixo en São Paulo, “El ojo mágico del amor” sigue a Vera, una secretaria que descubre un agujero en la pared de su oficina que conduce a una habitación de hotel vecina ocupada por una prostituta: un portal que despierta sus fantasías y cambia su vida.

La película, que obtuvo varios premios, marcó el inicio de la llamada Trilogía del deseo, que completan “Onda Nova” (1983) y “Estrella desnuda” (“Estrela Nua”, 1985), con planes de incluir una cuarta película, “El cuerpo” (1991), trabajo en solitario de García. Los cuatro han sido digitalizados por Cinematica Brasileira.

El proyecto Cine del Deseo revisita el movimiento Nuevo Cine de São Paulo (Novo Cinema Paulista), una ola de cine independiente de corta duración pero influyente que surgió a principios de los años 1980. Surgió de las películas de “pornochanchada”, un género popular al final de la dictadura brasileña que mezclaba erotismo y comedia, pero rechazó su moralismo sexista, según Duarte. “Esto era algo más”, dijo. «Dieron voz a las mujeres. Aunque no son muy conocidas, incluso en Brasil, estas películas jugaron un papel importante en cine brasileño”, agregó, destacando que su objetivo, después de este proyecto, es seguir destacando el trabajo de los directores brasileños marginados.

Realizadas cuando la dictadura de Brasil estaba perdiendo control, estas películas enfrentaron la represión indirectamente, convirtiendo la sensualidad en un acto de desafío. Duarte ve su trabajo como la respuesta de Brasil a la temprana [Pedro] Almodóvar, combinando la libertad, el humor y el exceso emocional de la Movida Madrileña de España con las propias tensiones urbanas y políticas de Brasil.

El movimiento en sí duró poco, ya que los exhibidores locales favorecieron los títulos importados y la pornografía comercial. Después del desmantelamiento de la distribuidora estatal Embrafilme en 1990, la producción nacional casi colapsó, silenciando a una generación de cineastas.

El proyecto se basa en el impulso de “Onda Nova”, una comedia erótica y queer sobre jugadoras de fútbol que desafían los prejuicios bajo la dictadura de Brasil. La restauración 4K de la película se estrenó en el Festival de Cine de Locarno en 2024 y se proyectó en festivales de Europa y América Latina. Se estrenó en cines en Brasil en marzo de este año y acaba de firmar un acuerdo de distribución en Estados Unidos con Muscle Distribution, con sede en Brooklyn.

«‘Onda Nova’ es exactamente el tipo de película que le encanta a Muscle: accesible y divertida, pero perversamente subversiva y genuinamente peligrosa en su época», dijo la fundadora de Muscle, Elizabeth Purchell. Variedad. «Estamos encantados de trabajar con Spamflix para llevarlo al público norteamericano por primera vez».

Duarte y su socio Markus Duffner planean estrenar las películas de Cine del Deseo el próximo año en Brasil, seguidas de proyecciones en festivales y cinematecas coincidiendo con el 20 aniversario de la muerte de José Antonio García y lo que habría sido su 70 cumpleaños.

Para Spamflix, mejor conocida como una antigua plataforma VOD con un fuerte enfoque en el cine de culto y de vanguardia, Cinema of Desire marca un paso significativo en el mundo del patrimonio cinematográfico y la gestión de derechos.

«Para nosotros es la misma idea». Duarte explicó. “Con nuestro trabajo ahora también cuidamos el patrimonio cinematográfico, dando visibilidad a obras únicas que merecen ser vistas nuevamente”.

“The Magic Eye of Love” es una de las nueve películas que se presentarán como parte del programa ReBirth del MIFC el 19 de octubre.

Corriendo junto al Festival de Cine Lumière En Lyon, el MICC se llevará a cabo del 14 al 14 de octubre. 19.