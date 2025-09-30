Spai rechaza el plan de la policía del metro Da bono de OJOL si informa los delitos: intervención de aspiración

Yakarta, Viva – El sindicato de trabajadores de transporte indonesio (SPAI) rechaza fuertemente los pasos Polda Metro Jaya y una serie de kapolres en la región de Jabodetabek que se forma, así como inaugurando la comunidad de taxistas de motocicletas en línea (ojol) Kamtibmas.

Spai evalúa que la iniciativa no tiene una base legal y tiene el potencial de ser un medio de intervención policial sobre las aspiraciones de los taxistas de motocicletas en línea.

El presidente del Spai, Lily Pujiati, enfatizó que la libertad de asociación había sido garantizada en la ley. Tanto la ley sobre las organizaciones comunitarias como la ley número 21 de 2000 con respecto a los sindicatos/sindicatos.

Ilustración de Ojek Driver Online (OJOL)

Lily enfatizó el principio de independencia para que la organización permanezca independiente sin ninguna intervención.

«¿Qué hizo el jefe de policía regional de Metro Jaya y algunos de los Kapolres no tenían base legal y no la autoridad Policía Al formar una organización para la comunidad «, dijo Lily, martes 30 de septiembre de 2025.

Spai evalúa que la formación de la comunidad OJOL en realidad abre el espacio para el conflicto de intereses.

«Consideramos que la formación de la comunidad OJOL tiende a ser solo una herramienta del interés policial en intervenir las aspiraciones del conductor de OJOL», dijo.

Además, según Lily, la propia policía todavía deja notas negras, como el caso del asesinato del conductor de Ojol Affan Kurniawan, quien solo terminó con sanciones para los perpetradores de los perpetradores, sin un proceso criminal.

«La policía aún no ha reformado su cuerpo al abordar manifestaciones con actos excesivos de violencia y más arrestos a manifestantes y activistas», explicó Lily.

Además, la práctica de la violencia excesiva durante las manifestaciones, así como la detención de varios conductores y activistas de OJOL también se consideró que no obtuviera una resolución justa.

«Además, no está claro los deberes y responsabilidades de la comunidad OJOL, si se someterán a la policía o órdenes independientes. Además, con un uniforme especial y atributo, propenso al abuso de autoridad», dijo Lily.

Spai también criticó el atractivo de RP. 500 mil para el conductor de OJOL que informó la acción delito.

Según ellos, este paso realmente creó la distinción del tratamiento entre los ciudadanos y potencialmente causa fricción en la comunidad.

«La policía debe comportarse de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables, servir y proteger a la comunidad sin privilegiar ciertos grupos», concluyó Lily.

