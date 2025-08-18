SpaceX recibe un asentimiento para el décimo vuelo de prueba de nave espacial desde nosotros







Spacex Una vez más se está preparando para el lanzamiento de su enorme cohete de nave espacial del sur de Texas. El viernes, anunció planes para el décimo vuelo del cohete totalmente integrado de dos etapas tan pronto como el domingo 24 de agosto, desde su sede en Starbase.

El vuelo está programado tentativamente durante una ventana de una hora de duración, se produce tres meses después de que el vuelo de prueba anterior experimentó múltiples problemas y dos meses después de que una explosión del puesto de prueba destruyó el barco originalmente destinado a volar esta misión. Este décimo vuelo de prueba del totalmente integrado Vehículo de nave espacial Utilizará el barco 37 Stage Stage y Booster 16.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente