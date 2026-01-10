‘Soy un asco en el programa de televisión para chicas ordenado por Netflix

Netflix ha encargado una adaptación en serie de las memorias de Justin Halpern “Chupo a las chicas«, que será escrita por Halpert y Patrick Schumacker, quienes actúan como co-showrunners de «Abbott Elementary» junto a Quinta Brunson. El productor ejecutivo de «Shrinking» y «Scrubs», Bill Lawrence, también está a bordo a través de su sello Doozer, así como de Warner Bros. TV.

Variedad Se escucha que el pedido depende del reparto, lo que significa que Netflix podría descartar el proyecto en función de los actores que los productores puedan incorporar.

Netflix declinó hacer comentarios.

<br />

El programa sigue a tres estudiantes de segundo año de secundaria que tropiezan con romances adolescentes mientras navegan por la adolescencia y la identidad. “I Suck at Girls” se basa en las desventuras románticas de Halpern con sus enamoramientos infantiles y su pérdida de virginidad.

Halpern, Schumacker y Lawrence desarrollaron por primera vez “I Suck at Girls” como piloto en Fox en 2013. En Fox, el programa se desarrolló con el título provisional “Surviving Jack” y se enmarcó como una comedia coral con una sola cámara. Ambientada en el sur de California en la década de 1990, Christopher Meloni fue elegido para interpretar a un hombre que se convierte en padre, mientras su hijo se convierte en hombre, «en una época antes de que ‘llegar a la mayoría de edad’ fuera algo que se pudiera buscar en Google».