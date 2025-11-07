Soy responsable de los impactos negativos que se produzcan.

Jacarta – Actor y presentador Hamish Daud Finalmente abrió su voz ante los reflectores respecto a su divorcio de Raisa Andriana. En su declaración oficial, Hamish se disculpó con todas las partes afectadas por los problemas negativos que rodean a su hogar.

«Realmente pido disculpas a todos los que me rodean, que se vieron afectados por este impacto negativo. Sus familias, mis fans también, la familia de Yaya, mi familia, pido disculpas por esta noticia negativa, que no es cierta».

dijo Hamish Daud en la jefatura de policía metropolitana del sur de Yakarta, el jueves 6 de noviembre de 2025.

El actor australiano admitió que se sentía responsable del revuelo ocurrido. Según él, los rumores que circulaban no solo los afectaban a él y a Raisa, sino también a su familia extendida y a los fanáticos que los habían apoyado.

Hamish admite que la situación que enfrenta actualmente no es fácil, especialmente cuando se trata de calumnias que se han extendido ampliamente en las redes sociales.

«Sí, es difícil ser calumniado que se ha extendido y se ha vuelto viral. Pero sí, ahora estoy haciendo una declaración, ojalá mis amigos (medios de comunicación) me ayuden a enderezar mi buen nombre y el de todos», dijo.

Espera que los medios de comunicación puedan contribuir a aclarar la información para no confundir aún más la situación.

Esta declaración fue el primer momento en que Hamish respondió abiertamente a la noticia de la ruptura de su matrimonio, que durante las últimas semanas se había convertido en un tema candente de discusión pública. Anteriormente había rechazado las acusaciones de tener una aventura con Sabrina Alatas y enfatizó que su relación con Raisa seguía siendo buena por el bien de su hija, Zalina.

En tono tranquilo, Hamish cerró su declaración con la esperanza de que todas las partes entendieran que las noticias que circulaban no eran un reflejo de la verdad real. Destacó que su principal objetivo en estos momentos es mantener la armonía familiar y proteger a su hija del impacto de las noticias excesivas.