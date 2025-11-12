Jacarta – La historia del fin de la relación entre Erika Carlina y DJ Bravy Aún no se ha detenido, ahora ha surgido el nombre de Lintang, que también ha sido arrastrado al vórtice del drama romántico. La figura de esta mujer de repente se volvió viral después de que se dijera que era la tercera persona en la relación entre Erika y el DJ que familiarmente se llama Vconk.

Este problema surgió después de que el mensaje privado de DJ Bravy con Lintang se difundiera en las redes sociales. Durante esta conversación, se sabía que DJ Bravy envió un mensaje directo a Lintang, a pesar de que en ese momento todavía estaba en una relación con Erika. El propio Lintang rechazó la invitación porque sabía que el DJ ya tenía novia. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Esta conversación aparentemente no sucedió por casualidad. Según las capturas de pantalla que circulan, el mensaje se envió el 9 de julio de 2025, aproximadamente un mes antes de que Erika diera a luz a su primer hijo. Este hecho hizo sospechar al público que la relación entre DJ Bravy y Erika había comenzado a romperse hace mucho tiempo.

Sin embargo, Lintang finalmente abrió su voz para desestimar las acusaciones de que él era la causa de la ruptura de su relación. A través de publicaciones en su historia de Instagram, @lintangraizhaokt, negó firmemente ser una tercera persona.

«Ahora soy feliz con mi pareja, como él, y la acusación de que soy una aventura o una tercera persona no es cierta», escribió Lintang, citado el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Esta declaración se produjo poco después de que DJ Bravy admitiera que estaba teniendo una aventura. En una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, el hombre cuyo verdadero nombre es Bravyson admitió que había cometido un error.

«Y es cierto que tengo un DM de chica y, entre comillas, eso significa que estoy teniendo una aventura, así es», dijo DJ Bravy.

Este reconocimiento hizo que el público estuviera cada vez más ocupado discutiendo la figura de Lintang. Aunque ella lo ha negado, los internautas siguen destacando su apariencia, incluso ocupados comparando su apariencia con Erika Carlina.

«Es realmente hermoso», escribió un internauta.

«También puedes tener una aventura, es mejor», afirmó otra cuenta.

«El vestuario es más fresco», dijeron los internautas.

De hecho, algunas personas piensan que Lintang tiene similitudes con Fuji, el amigo íntimo de Erika Carlina.

«A primera vista parece Fuji», dijo un internauta en la columna de comentarios.