Soy el principal apoyo de Shin Tae-yong, ¡aquí está la prueba!

Jacarta – Exco PSSI Arya Sinulingga confirmó que nunca tuvo ningún sentimiento hacia el ex entrenador Selección Nacional de IndonesiaShin Tae-yong (STY). De hecho, se describió a sí mismo como la figura que más luchó para respaldar el éxito del técnico surcoreano mientras dirigía la plantilla de Garuda.

«Soy el principal partidario de STY, ya sabes. Yo soy el que luchó totalmente por STY. Así que por favor pregúntale a STY, ¿alguna vez obstaculicé a STY mientras era entrenador? Nunca», dijo Arya Sinulingga en YouTube Skor Indonesia, citado el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Arya explicó que manejó muchas necesidades importantes de la selección nacional de Indonesia directamente según la petición del entrenador Shin. Uno de los ejemplos más destacados fue la solicitud de un avión chárter cuando el equipo nacional de Indonesia tenía previsto competir en la sede de China.

El ex entrenador de la selección nacional de Indonesia, Shin Tae-yong

En aquel momento, la Federación China de Fútbol (CFA) eligió Chengdu como sede para el partido contra Indonesia. Si se utiliza un vuelo comercial, el viaje de Bahréin a Chengdu puede durar hasta 30 horas, un tiempo que no se considera ideal porque solo faltan cinco días para el partido.

«Lo que STY necesita es trabajo pesado, quién trabajará conmigo. ¿Recuerdas que después de que jugamos contra Bahrein, jugamos contra China. El partido tuvo sólo cinco días de diferencia. Además, China eligió deliberadamente el partido en Chengdu, China, que está muy lejos», enfatizó Arya Sinulingga.

«Nos llevó 30 horas llegar allí para utilizar un avión comercial. STY pidió un avión chárter y se lo concedieron. En ese momento, el Presidente General me lo pidió directamente y yo lo hice. Incluso llegamos primero a China en lugar de China. En ese momento se le dijo a China que utilizara un avión económico porque perdió ante Australia», continuó.

Arya calificó la decisión de proporcionar vuelos chárter como una forma de apoyo real a las necesidades de Shin Tae-yong de mantener la condición y el rendimiento de los jugadores.

No solo eso, Arya admitió que jugó un papel importante a la hora de acelerar el proceso de naturalización de los jugadores de ascendencia que Shin Tae-yong necesitaba. Reveló que había una serie de obstáculos administrativos que necesitaban un estímulo adicional para resolverse rápidamente.

“Imagínese cuando Shayne Pattynama no completó la transferencia de la federación durante meses. Ivar Jenner y Rafael Sruick el proceso de naturalización no está completo. Uno a uno lo hago. Esta es una tarea que hice cuando trabajamos por primera vez en PSSI. ¿Shin Tae-yong todavía necesita jugadores naturalizados? Yo hice el trabajo», dijo.