Soy el equipo Jeremiah después de ‘verano me volví bastante’ final ‘

Jennifer Lawrence es conocido por ser experto en la cultura pop (sus tomas sobre la franquicia de «Real Housewives» de Bravo a menudo Ve viral en las redes sociales), pero incluso ella es consciente de que su última toma caliente no se sentará bien con Internet. Mientras discutía «Relaciones desordenadas» con Robert Pattinson como parte de su gira de prensa «Die My Love», el ganador del Oscar sonó en el triángulo amoroso en el centro de Prime Video «»El verano me volví bonito. «

«Todos mis amigos me han ordenado que no revelen esto, pero soy el equipo Jeremiah. Lo soy», dijo Lawrence. «Creo que Conrad es tóxico. Le gustó un poco [Belly] Pero entonces no lo hizo. La dejó colgando. Para que él confiese su amor por ella la noche antes de que su boda esté enferma. Soy el equipo Jeremiah. ¡Raítame sobre las brasas!

«The Summer I Girl Betting», basada en la popular serie de libros de Jenny Han, se centra en el vientre de Lola Tung mientras está atrapada entre su amor por dos hermanos, Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno). La mayoría del fandom es abrumadoramente el equipo de Conrad, que funcionó para ellos cuando el final de la serie terminó con Conrad y Belly románticamente juntos meses después del final del compromiso de Belly con Jeremías.

A lo largo de la transmisión de la última temporada del programa, que funcionó desde julio hasta el final del 17 de septiembre, Prime Video emitió varias declaraciones Asesorar a los fanáticos no hacer publicaciones tóxicas en las redes sociales. Casalegno, en particular, se convirtió en el objetivo del acoso en línea debido a que los fanáticos quieren que Belly termine con Conrad sobre su personaje, Jeremiah. La serie recordó a los fanáticos después del lanzamiento del octavo episodio de la temporada final que «el programa no es real, pero las personas que interpretan a los personajes son» y publicó un gráfico que decía: «El verano que comenzamos a actuar en línea normal».

«Hemos tenido situaciones similares en el pasado con adaptaciones, donde hay una base de fans por ahí que creo que puede ponerse ruidoso, y a veces puede desdibujar la línea entre personajes y actores o sobrepasos», dijo el jefe de TV de Amazon, Vernon Sanders Variedad sobre emitir advertencias de fanáticos. «Por lo tanto, realmente los apreciamos y apreciamos su pasión, pero estamos tratando de ser más proactivos al establecer las expectativas de lo que queremos alentar y tal vez lo que no encontramos apropiados. Y creo que nuestros creadores y nuestro elenco realmente aprecian que tomemos la postura proactiva allí».

La franquicia «The Summer I Gurnty» volverá a Prime Video en una fecha posterior con una película diseñada para concluir la historia. La película será escrita por Jenny Han, quien escribió el libros en los que se basó el programa y los desarrolló para televisión, junto a Sarah Kucserka.

«Die My Love», que obtuvo las críticas de Lawrence Rave en Cannes, se centra en una pareja casada, se deshace después del nacimiento de su hijo. La película es la última de la directora de «Necesitamos hablar sobre Kevin» y «You Were Never realmente aquí», Lynne Ramsay. «Die My Love» se abre en los cines el 14 de noviembre de Mubi.