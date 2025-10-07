Soy de nuevo la cabeza de la iglesia

Yakarta, Viva – cómico Rey Aloy Compartir historias divertidas pero lleno de significado sobre su viaje para ser Mualaf Cuando está presente en Podcast, es bastante oficial con Oki Rengga, Bene Dion, Boris Bokir e Indra Jegel.

En la conversación casual, el rey Aloy reveló que venía de una familia china, y tenía un cristiano antes de que finalmente abrazara el Islam con su familia. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

Cuando Oki Rengga le preguntó si tenía sangre china, el rey Aloy respondió casualmente.

«El padre chino, la madre china», dijo, citó el martes 7 de octubre de 2025.

Oki luego curioso y preguntó desde que se convirtió en musulmán.

«El musulmán es recientemente secundaria, tengo 17 años», respondió el rey Aloy.

Luego me dijo que su decisión de convertir al Islam no era por su propia voluntad, sino que fue invitado por su familia, especialmente su padre y su madre que tenían la intención de convertirse en un converso en ese momento.

«Una familia (se convierte). Porque cuando era una nueva mamá y papá, vivía en un pueblo en el oeste de Yakarta. Puede haber complicado si los chinos, dónde está China, la religión es diferente. Así que decide convertirse», dijo.

Aunque ahora se rió en este momento, el rey Aloy afirmó haber rechazado fuertemente la decisión de su familia en ese momento.

«También estaba enojado. Porque yo era el líder de la iglesia nuevamente. Soy nuevamente el presidente de Komsel. Esto es realmente (apasionado)», dijo con una expresión divertida.

Las palabras espontáneas de otros cómics también hicieron que la atmósfera fuera más bulliciosa.

«La decisión de cambiar la religión es como un lugar para comer», bromeó Bene Dion, quien fue recibido por la risa en el estudio.

Mientras tanto, Boris Bokir intervino con su distintiva curiosidad.

«¿Puedes mover a mi padre, no necesitas venir?» dijo.

El rey Aloy también admitió que realmente lo había pensado, incluso planeando vivir con su abuelo.

«También dije que me uní a OPA. No puedo. Entonces finalmente disfruté (conversos), me fui (Christian)», dijo.